Cazierul fiscal - noile prevederi

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655/31.08.2015, a fost publicată O.G. nr.39 privind cazierul fiscal. Iată câteva dintre principalele prevederi.Eliberarea certificatului de cazier fiscalCererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât și în cazul contribuabililor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal și se poate solicita și în format electronic. În cazul depunerii cererii de către reprezentantul legal al persoanelor fizice sau al persoanelor juridice, acesta are obligația de a prezenta documente care să ateste calitatea de reprezentant legal.Fapte înscrise în cazierul fiscalÎn cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.Faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale.Inactivitatea fiscală, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cât și al reprezentanților desemnați ai acestora.Înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice, precum și al reprezentanților legali sau desemnați ai entităților fără personalitate juridică existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale.În situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.Scoaterea faptelor din cazierul fiscalContribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:- faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;- a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;- faptele sunt sancționate ca infracțiuni și nu au mai fost săvârșite fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei- faptele sunt sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment și nu au mai fost săvârșite fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal;- faptele sunt sancționate contravențional, altele decât cele pentru accize, într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;- faptele sunt sancționate contravențional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează similar cu celelalte fapte sancționate contravențional;- au fost stinse creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare sau a răspunderii patrimoniale. Data scoaterii din evidență este data stingerii creanțelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal.. În situația în care creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal;- contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative prevăzute de lege sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile și reprezentanților legali, respectiv reprezentanților desemnați;- persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situație, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerțului sau în evidențele autoritățilorși instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit.- decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situația radierii unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidența acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.