Căutaţi o locuinţă la cheie? Târgul imobiliar de la VIVO! Constanţa oferă mii de apartamente

Căutați o locuință la cheie? Târgul imobiliar de la VIVO! Constanța oferă mii de apartamente

Târgul imobiliar și-a deschis porțile, vineri, 22 septembrie 2017, în complexul comercial VIVO! Constanța. În standuri sunt prezenți dezvoltatori și agenți imobiliari, auditori energetici și bănci. Ofertele sunt generoase: mii de locuințe în mai multe complexuri rezidențiale și soluții de creditare. Evenimentul expozițional organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, aflat la a doua ediție, se bucură de interes din partea publicului, în special a tinerilor.Mă pun în pielea cumpărătorului și încep să-i chestionez pe expozanți, solicitându-le cât mai multe informații utile cititorilor ziarului „Cuget Liber”.Primul pe care îl abordez este Viorel Durdureanu, reprezentantul de vânzări al ansamblului rezidențial Dinamic Residence, care îmi spune:„Oferta noastră cuprinde un ansamblu rezidențial format din 56 de unități locative, aflate în două blocuri. Acestea sunt situate în cartierul Tomis Plus, în apropierea hipermarket-ului Carrefour. Locatarii complexului rezidențial au acces facil la cumpărături, la școli și mijloacele de transport în comun.”La vânzare sunt cinci tipuri de apartamente: ■ cu două camere și suprafața utilă de 42 mp, respectiv 46 mp;■ cu trei camere și suprafața utilă de 71 mp, 77 mp și 83 mp, cu terasele și balcoanele aferente.Prețul de vânzare este de 1.000 de euro pe metrul pătrat util.Apartamentele sunt dotate cu instalații de încălzire cu gaze, cu centrale termice prin condensare și cu instalații de aer condiționat. Toate intră în costul locuințelor. Pentru fiecare apartament se oferă și un loc de parcare supraterană, la prețul de 3.000 de euro.„Blocurile au structura din beton, pereții fiind din cărămidă poroterm de 30 cm grosime și izolație termică exterioară de 10 cm. Scările interioare sunt din granit, cu mâna curentă din inox și chiar dacă au numai patru nivele, blocurile sunt dotate cu lift.Din punct de vedere termic sunt extrem de economicoase, datorită cărămidei poroterm, a izolației foarte bune și a centralelor prin condensare. Apartamentele se predau la cheie, clientul neavând altceva de făcut decât să vină cu mobila. Termenul de livrare al apartamentelor este 30 aprilie 2018”, a precizat Viorel Durdureanu.Managerii George Naceades și Nicolas Spînu reprezintă compania Kaspa Estate, care este prezentă la târg cu o ofertă generoasă: garsoniere și apartamente de două până la trei camere, în complexurile Alezzi Beach Resort (situat pe malul mării, în Mamaia Nord), Smarald Lake Residence (amplasat în zona campusului universitar, lângă lacul Siutghiol) și Real Estate Ambient (în Palazu Mare).„În cazul apartamentelor din complexul Smarald Lake Residence - precizează George Naceades - prețurile variază în funcție de etaj, de vedere. La garsonierele cu suprafața utilă de 41 mp și apartamente cu două camere, cu suprafața utilă de 60 mp, prețul este de 890 de lei pe metrul pătrat.Alezzi Beach Resort este un ansamblu rezidențial care dispune de spații comerciale, farmacii, SPA, magazine, inclusiv o piscină încălzită pe timpul iernii, locuri de joacă pentru copiii. Apartamentele cu două camere au suprafața utilă de 65 mp, iar cele cu trei camere - 91 mp. Prețurile diferă în funcție de modalitatea de plată, cel minim fiind de 1.100 - 1.200 euro pe metrul pătrat.”La rândul său, Nicolas Spînu îmi prezintă oferta din complexul Real Estate Ambient - Palazu Mare: „Avem la vânzare 35 de apartamente, cu două camere (de 60 mp suprafață utilă) și trei camere (80 mp), situate într-un bloc P+4, cu două scări și deschidere la bulevard. Toate apartamentele sunt dotate cu centrale pe gaze, care intră în prețul de vânzare. Prețul pentru un apartament cu două camere pornește de 45.000 de euro, iar pentru unul cu trei camere, de la 58.000 de euro.Blocul este racordat la toate utilitățile. Are lifturi, locuri de parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi. Termenul de finalizare este 1 decembrie 2018.”În standul companiei Maurer Imobiliare mă întâmpină directorul de marketing și vânzări Oana Păun. De la ea aflu că ansamblul Maurer Residence Constanța va fi situat între Tomis Plus și Carrefour și va cuprinde 60 de blocuri, cu regimuri de înălțime P+4 și P+10. Cele 3.400 de locuințe ofertate includ: studiouri, apartamente cu două - trei camere și penthouse-uri. Locuințele au băi mari și terase generoase, spre exemplu cele ale penthouse-urilor au suprafețe de până la 95 mp.„Materialele folosite sunt de calitate germană. Pentru că Maurer Imobiliare are ca fondator un patron de origine germană, ne-am consolidat relațiile cu firme străine. Încălzirea este asigurată cu gaze.Apartamentele sunt furnizate la cheie, prețul fiind de 1.000 de euro pe metrul pătrat util. Pentru fiecare apartament se asigură și parcare contra-cost. Pereții exteriori și interiori ai blocurilor sunt construiți din cărămidă cu grosimea de 30 cm. Tâmplăria este din termopan, cu trei camere și cinci foi de sticlă. Clasa energetică a locuințelor este foarte înaltă: A+.Modalitățile de plată sunt variate: prin programul „Prima casă”, credit imobiliar și sistemul de rate la dezvoltator, cu un avans de 30%. Încurajăm clienții să plătească prețul integral, pentru a beneficia de discount.”Stimați cititori, un târg imobiliar fără un auditor energetic este de neconceput în zilele noastre. „Existența certificatului energetic este o condiție legală, obligatorie în tranzacțiile imobiliare - precizează auditorul energetic ing. Cornel Cincă. Fără el, actul de vânzare-cumpărare se declară lovit de nulitate relativă, iar recepția imobilelor noi este lovită de nulitate absolută. De asemenea, clădirile publice cu suprafața de peste 250 mp au obligația să dețină și să afișeze certificatul energetic. Amenzile pentru conducătorul unității respective încep de la 1.000 de lei.Avem foarte mulți colaboratori de pe piața imobiliară. La noi apelează constructorii, cadastriștii, notarii publici, pentru clienții lor. Suntem auditorul cel mai vechi și cu cel mai mare volum de lucrări nu doar din Constanța, dar și din țară. Deținem un portofoliu de peste 60.000 de lucrări pe tot cuprinsul țării. Avem contracte mari cu primăriile pentru școli, grădințe, clădiri publice. Tariful pentru eliberarea avizului energetic pentru clientul final, în cazul unui apartament (indiferent de mărime) este de circa 200 de lei, iar la o casă de până la 500 mp, între 250 de lei și 300 de lei. Avizul are valabilitatea de zece ani.”Târgul este deschis până pe data de 24 septembrie 2017. Succes la cumpărături!