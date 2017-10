Câţi evazionişti au prins inspectorii antifraudă din Constanţa

1

vrem control

la abator la don filip cand veniti are pret dublu fata de en gros dar a fost politai si el am inteles de la diversi ca si-a facut si pensiune prin moldova nu dati in cei cu adaos mic ca ei intretin populatia de rand vrem un tomis iii si la abator vrem preturi mici la zarzavaturi ex, en gros- o legatura de ceapa 0,30 bani normal sa o vinzi 2 la 1 leu saumaxim 0,80 bani la filip direct 1 leu mereu ex. capsuni 8 lei - en gros normal 10 lei la el 12 lei cat vrea frate sa castige pe casa cam rar bate