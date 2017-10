Câţi bani vor băncile pentru apartamentele din Constanţa scoase la licitaţie

1

Nelamurire

Am o nelamurire. La noi in scara, un individ care isi facuse o firma, nu stiu exact [pe ce domeniu de activitate, adica un gen de romanas care s-a vazut la bani multi dintr-o data, bineinteles bani imrumutati din banci pe numele firmei, isi achizitionase un apartament, masina(de lux, bineinteles)plus ce isi mai luase. In momentul in care a venit criza, imbogatitul de carton a dat bir cu fugitii, lasand in urma lui datorii peste datorii. In prezent nu se stie nimic de el, posibil plecat din tara, insa problema e ca datoriile lui la asociatia de proprietari au ajuns la aproape 10.000 lei noi. Apartamentul apartine bancii, nu stiu exact care banca. S-a pus sechestru deja. Cine trebuie sa plateasca datoriile acestui individ la intretinere? Noi locatarii asa cum am inteles de la vecini?????????/ mi se pare injust. teoretic odata ce apartamentul e luat de banca, care devine proprietara lui, nu aceasta ar trebui sa se ocupe de datoriile locuintei respective pana la vanzare????