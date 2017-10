Caţi bani sunt alocaţi pentru a fora după petrolul şi gazele naturale din Marea Neagră

Cați bani sunt alocați pentru a fora după petrolul și gazele naturale din Marea Neagră

Aproximativ un miliard de dolari este suma pe care OMV Petrom și ExxonMobil Exploration and Production Romania urmează să o aloce programului de explorare a blocului Neptun Deep din Marea Neagră, anunță Capital.ro. ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) și OMV Petrom au anunțat astăzi că au finalizat campania de achiziție seismică 3D pe blocul Neptun Deep, cea mai mare campanie de seismică 3D înregistrată în Marea Neagra, acoperind o suprafață de peste 6.000 de kilometri pătrați. Operatorul campaniei a fost OMV Petrom.În plus, cele două companii au procurat platforma de foraj Ocean Endeavor pentru a relua forajul de explorare pe blocul offshore Neptun Deep din România la finalul lui 2013 sau începutul lui 2014. Platforma de foraj Ocean Endeavor, deținută de compania Diamond Offshore Drilling Inc., este o platformă semi-submersibilă, proiectată să foreze în ape cu adâncimi de până la 2.400 de metri și o adâncime totală de foraj de până la 10.600 de metri. EMEPRL este operatorul programului de foraj pentru zona de mare adâncime a blocului Neptun.