Câţi bani a atras România din fonduri europene. "Fantomaticul 0% este un mit"

Câți bani a atras România din fonduri europene. "Fantomaticul 0% este un mit"

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rata absorbției fondurilor europene a ajuns la aproape 1% pe noul cadru financiar 2014-2020, „fantomaticul 0%” fiind un mit, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Fondurilor Europene (MFE), care prezintă raportul de activitate al ministrului Cristian Ghinea la 100 de zile de mandat.„Guvernul de atunci nu a început acreditarea din 2014 cum ar fi trebuit să o facă. Singura AM (Autoritate de Management) desemnată este cea de Dezvoltare Rurală (AM PNDR). Acolo au și început rambursările. Astfel, în luna mai, după doi ani și jumătate de la startul perioadei de programare actuală, au venit primele rambursări, în valoare de 57 milioane de euro. Pe 8 august, Comisia Europeană a mai acceptat pentru rambursare încă 231 milioane de euro aferente PNDR. Așadar, rata de absorbție (rambursare) a fondurilor europene în România a ajuns la aproape 1 %. Fantomaticul 0% este un mit, după ce rambursările au început în mai 2016", se arată în document.Potrivit acestuia, Guvernul Ponta a fost 2 ani (2014, 2015) în funcție, „având 0% absorbție și faptul nu a părut să deranjeze pe nimeni”.„Realist vorbind, nici nu ar trebui să fie motiv de isterie publică. Media UE este de 1,5% în acest moment. Ratele oficiale de absorbție, la 31 mai, erau, printre altele: Bulgaria (0,07%), Cipru (0,23%), Spania (1,87%), Ungaria (0%), Italia (0,39%), Polonia (0,87%), România (0,18%). Procesul de desemnare (acreditare) va fi finalizat în acest an și pentru asta muncim susținut. În acest fel, în 2017, odată cu acreditarea tuturor AM-urilor, urmează ca România să primească imediat de la Comisia Europeană 3,6 miliarde de euro (mai exact, previzionăm: 3.671.203.258 euro)”, menționează sursa citată.