Câte autovehicule şi motociclete au fost achiziţionate prin programele Rabla Clasic şi Rabla Plus

De la începtul programelor şi până în prezent au fost achiziţionate un număr de 21.770 de autovehicule şi 140 de motociclete prin programele Rabla Clasic şi Rabla Plus din acest an, transmite Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit sursei citate, în cadrul programului Rabla Clasic s-au înscris la producători/dealeri auto, 33.199 persoane fizice. Pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conţinând 110 dosare acceptate pentru 184 autovehicule. S-au înscris la producători/dealeri auto 723 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 339 de autovehicule. Datele transmise de AFM arată că, în cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 5.276 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 1.006 autovehicule noi (603 pur electrice, 401 electrice hibride şi 2 motociclete electrice). Pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna aceasta 101 dosare acceptate pentru 141 autovehicule electrice, dintre care 97 pur electrice şi 44 electrice hibride. În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 778 dosare pentru 1.270 autovehicule, dintre care 819 pur electrice, 450 electrice hibride şi 1 motocicletă electrică şi 14 contestaţii pentru 39 autovehicule (24 autovehicule pur electrice şi 15 electrice hibride). S-au înscris la producători/dealeri auto 655 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 345 autovehicule noi (201 pur electrice şi 144 electrice hibride). Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat, vineri, că va suplimenta din nou bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Plus cu 40 milioane de lei. Potrivit sursei citate, bugetul alocat iniţial pentru persoanele fizice, în valoare de 200 milioane de lei a fost terminat integral în mai puţin de două luni de la lansarea programului. Prima suplimentare în valoare de 20 milioane lei a fost epuizată şi ea, „demonstrând interesul cetăţenilor faţă de autovehiculele electrice, mai prietenoase cu mediul înconjurător”, spun reprezentanţii AFM. În cadrul Programului Rabla Plus, se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru maşinile pur electrice şi 20.000 de lei pentru maşinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Cei care vor dori să renunţe la o maşină veche, poluantă, şi să achiziţioneze un autovehicul electric vor beneficia atât de prima de casare acordată prin Programul Rabla Clasic, în valoare de 7.500 de lei, cât şi de ecotichetul alocat în cadrul Programului Rabla Plus.