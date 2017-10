Cât te costă şi cum îţi poţi asigura câinele sau pisica

Cât te costă și cum îți poți asigura câinele sau pisica

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Subiectul eutanasierii câinilor fără stăpân le provoacă furie și poate indignare și multor constănțeni, mai ales acelora care nu doar că iubesc animalele, ci și-au făcut adevărați tovarăși în rândul lor, tovarăși care au devenit membri cu drepturi depline ai familiei. Și, așa cum îți asiguri mașina (RCA, pentru că trebuie, și CASCO, pentru că o iubești), casa, culturile (în cazul agricultorilor), și multe alte bunuri, așa ar trebui asigurat și prietenul necuvântător (asigurare care să-i ajute pe stăpâni să-i salveze, în cazul în care intervin accidente neplăcute și este nevoie de spitalizare costisitoare, sau să-i ajute pe stăpâni să se salveze, dacă faptele aceluiași prieten îl pot târî prin tribunale).Iar ultimele evenimente petrecute au fost un prilej numai bun pentru unii asigurători să intre pe piață cu pachete speciale. În urmă cu câteva zile, încă o companie a lansat o asigurare complexă de răspundere civilă a proprietarilor de animale de companie. Produsul se adresează tuturor proprietarilor de animale de companie (câini, pisici și cai) și are două secțiuni: asigurarea facultativă de accidente a animalelor de companie și asigurarea pentru răspunderea proprietarilor și deținătorilor temporari de animale de companie (respectiv persoanele care țin în custodie pentru o perioadă determinată animale de companie, de exemplu: prieteni, hotel/pensiuni pentru câini sau pisici).Limita maximă a răspunderii pentru fiecare eveniment este, în acest caz, de 5.000 euro, iar cea corespunzătoare limitei pentru întreaga perioadă asigurată este de 25.000 euro. Primele de asigurare pleacă de la 30 euro/an, în funcție de vârsta și sănătatea animalului de companie, de riscurile asigurate și de condițiile de adăpost (în interiorul locuinței, adăpost în țarc, în afara localității).Ce riscuri acoperimCe riscuri sunt acoperite de o poliță? Lista este una destul de generoasă, iar proprietarul poate opta doar pentru anumite pachete care acoperă anumite riscuri: spitalizarea animalelor ca urmare a unui accident, tratamentele în clinici veterinare, vătămare sau deces, accidente rutiere, dar și distrugeri de plante de apartament apar-ținând terților, cheltuieli adiacente pentru evaluarea și dimensionarea prejudiciilor, cheltuieli de judecată la care este obligat asiguratul în procesul civil, daunele materiale etc.Și să nu credeți că asigurătorii vor duce lipsă de clienți. De exemplu, reprezentanții asiguratorului care abia acum câteva zile a lansat un astfel de produs au precizat că încă din prima zi au vândut 40 de polițe, semn că piața are potențial.Numărul companiilor care oferă, sub o formă, sau alta, polițe de asigurare pentru animalele de companie este destul de mare. Există, însă, particularități de la o companie la alta, aproape fiecare poliță în parte acoperind doar anumite riscuri, așadar, fiecare proprietar de animal de companie trebuie să se documenteze bine, să analizeze fiecare ofertă în parte.Bani mai mulți pentru câinii agresiviChiar dacă primele de asigurări pleacă, spun brokerii, de pe la 30 euro pe an, în cazul pisicilor și a câinilor mici, inofensivi, pot ajunge și la cel puțin 150 euro pe an, în cazul câinilor de rasă mai agresivi (rottweiler sau pitbull). Prețul poliței depinde, însă, în funcție de suma asigurată, de riscurile de îmbolnăvire a acestuia, de vârstă, rasă, dar și de riscurile pe care vrea să le asigure proprietarul.