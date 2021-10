Cât te costă să zugrăveşti apartamentul. Dacă o faci în regie proprie, scapi de manoperă

Dacă angajaţi firmă, cereţi factura la final!



Mulţi cititori ne-au semnalat faptul că au fost înşelaţi de meseriaşii pe care i-au angajat să le renoveze casa. Unii au apelat la instalatori găsiţi pe internet sau zugravi recomandaţi de „prieteni” şi au rămas cu lucrarea neterminată sau prost făcută şi cu o grămadă de bani daţi. Recomandarea specialiştilor ar fi să angajaţi o firmă cautorizată chiar dacă vă ia mai mult pe lucrare, dar măcar aveţi garanţia că-i mai găsiţi pe undeva dacă nu sunteţi mulţumiţi cum au lucrat. În plus, ar trebui să vă dea o garanţie a lucrării executate. Dacă apelaţi la persoane fizice, cereţi o copie a unui act de identitate înainte de a da banii. Faceţi o hârtie semnată de cele două părţi în care să se precizeze data la care termină de zugrăvit şi garanţia că banii ceruţi la început nu se multiplică pe parcurs.





Dacă te-ai hotărât şi vrei să-ţi renovezi spaţiul în care locuieşti aventura începe de când îţi cauţi meseriaşul. Pentru că dacă este un zugrav bun, un meseriaş, nu numai că scapi uşor şi ca timp dar şi banii se justifică pentru execuţia impecabilă. Dacă nu, ai dat de belea şi te ţine şi mult şi mai aduce încă două, trei „ajutoare” care vor şi ele, pe lângă bani şi ţigări, şi mâncare şi băutură. După ce ai găsit omul potrivit începe căutarea materialelor pentru zugrăvit. Bugetul trebuie să conţină manopera şi materialele. Te întinzi atât cât poţi să duci şi mare atenţie că pot apărea costuri suplimentare la care nu te-ai fi aşteptat. Pentru a zugrăvi ai nevoie de amorsă şi lavabil. O găleată de lavabil de cea mai bună calitate, de 15 litri, costă 348 de lei, iar cea mai ieftină, pentru aceeaşi cantitate costă 52 de lei. Un bidon de amorsă de 5 litri costă 10 lei, iar unul de 10 litri îl găsiţi la 58 de lei. Aţi mai avea nevoie de baghetă decorativă pentru a finisa camera, care costă între 2,78 şi 5 lei bucata, de bandă de mascare la 8 lei bucata, trafalet 16 lei, mâner telescopic 21 de lei şi o tavă pentru scurs surplusul 10 lei. Sigur că lista poate continua, dar cea mai simplă schimbare de aer din apartament cam la asta se rezumă şi vă costă aproximativ 500 de lei de cameră numai pentru materiale. Dacă angajaţi pe cineva, pe lângă materiale, trebuie să plătiţi manopera care poate diferi în funcţie de suprafaţa camerei şi de cât este de reparat. „Am fost nevoită să zugrăvesc după ce mi-a plouat în casă pentru că stau la ultimul etaj. O lună şi două săptămâni am zis că ajung la balamuc. Am angajat o „echipă” care în fiecare zi se schimba pentru că nu veneau la treabă. A trebuit să cumpăr de două ori gresia în băi, pentru că ce mi-a fost recomandat de „meseriaş” a fost de proastă calitate şi se spărgea foarte uşor. Nici nu puteai să calci pe ea. Numai pe pachetele de gresie de proastă calitate am pierdut 3.000 de lei, bani pe care i-am pierdut. Mare atenţie pe cine băgaţi în casă, pentru că dacă nu aveţi noroc rămâneţi şi cu treaba de mântuială şi banii daţi”, ne-a spus Marieta Manole, o constănţeancă păgubită de zugravi.