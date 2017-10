Cât te costă să zbori de la Constanţa la Istanbul, cu Turkish Airlines

Cât te costă să zbori de la Constanța la Istanbul, cu Turkish Airlines

Turkish Airlines, care operează de trei luni pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, și-a anunțat ieri și programul de iarnă. Din iunie, avioanele companiei au transportat, din Constanța, spre diverse desti-nații, 4.500 de călători, o cifră destul de mare, așadar nu vor să se oprească aici, mai ales că, de la lună la lună, numărul pasagerilor crește, spun reprezentanții Turkish Airlines, cu 10%. 65% dintre pasagerii care au plecat din Constanța au zburat spre Turcia, iar 35% spre alte destinații, via Turcia, însă.Începând cu 27 octombrie intră în vigoare programul de iarnă, decolări și aterizări tot de trei ori pe săptămână, în zilele de miercuri, vineri și duminică, cu ușoare modificări însă ale orelor. Astfel, aeronavele vor decola din Istanbul la ora 13.40 și vor ateriza la Constanța la ora 14.50, vor decola din Constanța la 15.50 și vor ateriza la Istanbul la ora 17.00.Cum așteptările companiei, referitor la fluxul de pasageri, au fost, într-un fel sau altul, confir-mate, nici nu este de mirare că acum se promovează intens nu numai zborurile spre Istanbul, ci și spre marile capitale ale Europei și New York City, Chicago, Washington, Toronto, Los Angeles, Houston, Sao Paolo și lista poate continua. Prețurile nu sunt nici ele chiar de speriat. De exemplu, cine își achiziționează cu o lună în avans bilet pentru un zbor dus - întors către Istanbul, cu toate taxele incluse, achită începând cu 99 de euro, iar către alte destinații din Turcia, începând de la 179 de euro. Reprezentanții Turkish Airlines au anunțat, de asemenea, că promoția vizează și toate celelalte destinații din Europa - zboruri dus - întors, cu toate taxele incluse, începând de la doar 199 euro, dar și spre America de Nord, America de Sud și Canada. Mai exact, biletele pentru zboruri dus - întors din România către New York City, Chicago, Washington, Toronto încep de la 499 euro, cu toate taxele incluse, iar către Los Angeles, Houston, Sao Paolo, Buenos Aires, încep de la doar 599 euro, de asemenea cu toate taxele incluse.Pentru a beneficia de această promoție, biletele trebuie cumpărate până pe 5 octombrie, iar perioada de călătorie să fie cuprinsă între 1 noiembrie 2013 și 13 februarie 2014. Tarifele promoționale sunt valabile la achiziționarea biletelor direct de pe website-ul oficial Turkish Airlines. În birourile de vânzări și agențiile de turism acestea pot varia.