Cât te costă să-ţi echipezi maşina cu anvelope de iarnă

Cât te costă să-ți echipezi mașina cu anvelope de iarnă

Iarna deja și-a făcut simțită prezența, în unele zone din țară, iar până la prima zi cu polei, gheață sau zăpadă și pe străzile din Constanța cu siguranță nu va trece mult. Așadar, de voie, dar mai degrabă de nevoie (ca urmare a introducerii obligativității de a avea mașina echipată cu anvelope de iarnă, în anumite condiții, dezbătute intens până la această oră), șoferii au o cheltuială serioasă în plus, dacă nu dețin anvelope corespunzătoare din anii precedenți.Să vedem pentru fiecare marcă în parte - cele mai des întâlnite pe șoselele din județ - câți bani ar trebui să dați pentru cauciucurile de iarnă, dacă le cumpărați de la importatorii locali.Pentru o Dacia Logan, prețurile pornesc, de regulă, de la 230 lei/bucată, pentru o anvelopă marca Barum, dar poate ajunge și la 322 lei/bucată, în cazul uneia marca Pirelli.Șoferii care au VW Golf/Passat, Mazda3, Renault Megane, Skoda Octavia, Seat Leon, Ford Focus, Citroen C4, Opel Astra sau BMW Seria 3, trebuie să scoată ceva mai mulți bani din buzunare. Unul dintre importatorii mari de anvelope din Constanța are cauciucuri recomandate pentru aceste mașini de la 374 lei/bucată (marca Tigar sau Kormoran), la 577 lei/bucată (marca Michelin). Pentru alte mărci, ca BF. Goodrich sau Pirelli trebuie să achitați 434 lei, respectiv 508/bucată.Pentru un Duster, constănțenii ar trebui să achite, de regulă, puțin peste 400 lei/bucată pentru marca Kumho și peste 600 lei, pentru mărci ca Semperit.Printre autoturismele pentru care se cheltuie cel mai puțin pentru echiparea de iarnă se numără Matizul. În cazul acestuia o anvelopă costă în jur de 140 lei (marca Kormoran) și până în 200 lei (ca de exemplu marca Semperit).La extrema opusă, pentru un Jaguar X-J, o anvelopă de iarnă Bridgestone poate ajunge și la 1.200 lei/bucată, iar pentru un Maybach 57S, peste 1.600 lei/bucată.Prețurile diferă însă de la magazin la magazin destul de mult (în funcție de adaosul comercial), așa că nu ar fi rău să faceți mai multe drumuri, pentru a găsi cea mai bună ofertă.Anvelopele uzate,la un sfert din prețȘoferii care nu au bani toamna aceasta pentru un set nou de anvelope de iarnă pot opta pentru varianta anvelope la mâna a doua sau reșapate. În primul caz, prețurile sunt la un sfert, iar în cel de-al doilea caz, de multe ori la jumătate. Să luăm Loganul ca exemplu: o anvelopă de iarnă la mâna a doua costă între 50 - 100 de lei, în funcție de uzură, pe când una reșapată sare bine, în majoritatea cazurilor, de 150 lei.Specialiștii ne spun să fim însă foarte atenți atunci când cumpărăm un cauciuc second - hand, deoarece poate prezenta defecte ascunse care să provoace necazuri serioase. Așadar, nu vă luați doar după aspectul exterior.