Cât te costă să-ţi cumperi o vilă în Constanţa

Cât te costă să-ți cumperi o vilă în Constanța

Comparativ cu acum doi ani, prețurile caselor/vilelor din Constanța au înregistrat, pe alocuri, scăderi serioase, chiar și de peste 30%.Așa se face că la această oră, potrivit statisticilor portalului imobiliar TopEstate.ro, prețul mediu pe metrul pătrat, în municipiul Constanța, a ajuns la 1.030 euro, în scădere cu 20% față de acum doi ani. De asemenea, segmentul lux a suferit ajustări importante, așa cum nu s-a întâmplat în cazul apartamentelor din aceeași categorie (ale căror prețuri au scăzut doar cu câteva procente) cu 25% în ultimele 24 de luni, de la 1.770 euro până la 1.320 euro.Vorbim, însă, de un preț mediu. O vilă de lux poate ajunge să coste la această oră și peste 450.000 de euro, atât cât vrea un proprietar pentru o vilă P+1, la Trocadero, sau sub 40.000 de euro pentru casele cu ceva mai puține pretenții. Prețurile variază mult în funcție de suprafață, zona în care se află, calitatea materialelor folosite și de anul ridicării construcției.„Observăm că prețurile vilelor cu su-prafețe mici, cu 2-3 camere au suferit cele mai mici ajustări, de numai 9% în doi ani, metrul pătrat costând în pre-zent, în medie, 1.480 euro. Fenomenul se explică prin cererea mare pentru acest tip de imobile, datorită cheltuielilor și efortului scăzut cu impozitele, întreținerea și igienizarea”, a explicat Raluca Dobre - PR Specialist TopEstate.ro.Acest segment de case/vile nu dă însă mari semne de revenire. Piața este de luni bune destul de anemică. „Deși interesul este mic acum pentru case și vile, cel mai important este că nu a ajuns la zero. Există totuși căutare, drept urmare contează doar unde se situează prețul cerut de proprietar în comparație cu oferte echivalente de pe piață. Suntem într-o piață a cumpărătorilor”, a subliniat Raluca Dobre.Agenții imobiliari constănțeni spun că pot număra pe degete tranzacțiile efectuate și anul acesta, deși oferte tentante ar fi. Totuși, fie ele tentante ori nu, cumpărători se lasă greu convinși. Multe vile scoase la vânzare așteaptă un nou proprietar chiar și de peste un an, un an și jumătate. Perioada medie de la momentul listării inițiale a proprietății pentru vânzare și până la vânzarea efectivă este, însă, în jur de nouă luni. Potrivit agenților imobiliari, cererea mică de case este cauzată nu doar de accesul destul de dificil la credite pentru acest segment, ci și de… comoditate. Și constănțenii apreciază mai mult confortul unui apartament, obținut și întreținut fără prea mari bătăi de cap, cu un administrator de bloc care să se ocupe de toate situațiile neplăcute care apar și de coordonarea reparațiilor de rigoare.„Va mai dura până când vom înțelege că o casă este mai ieftină în utilizare decât un apartament, pe lângă un confort mult mai mare pe care îl putem obține în comparație cu un apartament, plus sănătatea familiei care iese mai des afară, în curtea proprie. Este drept că și dintre modelele de case existente acum în fondul de vânzare, majoritatea nu sunt satisfăcătoare ca design, funcționalitate, grad de consum energetic etc”, a explicat și Raluca Dobre.