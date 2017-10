Cât rezişti în echilibru pe sârmă când te numeşti Oil Terminal

Cât reziști în echilibru pe sârmă când te numești Oil Terminal

Nu este deloc ușor să reziști pe piața serviciilor portuare, mai ales când ai o problemă care se numește LukOil. „Într-adevăr, avem o problemă în stare latentă” - recunoaște directorul general Sorin Viorel Ciutureanu. „Din fericire, așa cum am anunțat, de altfel, pe bursă, a fost reluată pomparea cantității de 56.000 tone de țiței, către Petrotel LukOil Ploiești. Trebuie să știți că doar această rafinărie primește țiței prin Oil Terminal.” Operatorul din portul Constanța are un grad ridicat de dependență față de Petrotel LukOil Ploiești. Rafinăria îi asigură 45% din rulajul de mărfuri și 35% din venituri.Chiar dacă situația s-a normalizat, Oil Terminal trăiește cu îngrijorarea permanentă că oricând se poate întâmpla ceva cu rafinăria. „Indiferent la ce decizie va ajunge conducerea LukOil, să o păstreze sau să o vândă, această rafinărie trebuie să își continue activitatea. Am sperat, o vreme, că va fi repornită RAFO Onești, care colabora cu noi, dar nu sunt șan-se să se întâmple acest lucru” - spune direc-torul general. Diferența de 55% din rulajul de mărfuri al Oil Terminal este reprezentată de: exporturile de produse ale industriei chimice românești, importurile de motorină și exporturile de benzină ale OMV Petrom. „În acest an, am adus câțiva clienți noi. Printre ei se numără grupul MOL, SOCAR și un alt client, care face export de ulei vegetal. Cantitățile de mărfuri aduse în plus nu sunt suficiente pentru a acoperi o eventuală oprire a activității la Petrotel” - afirmă Ciutureanu. Sunt semnale, din partea Serbiei, că proiectul oleoductului Constanța - Pancevo va fi repus pe tapet. „Dacă s-ar materializa, Oil Terminal ar scăpa de necazuri pe termen foarte lung” - apreciază directorul general. Conform calculelor făcute în 2010, investiția se ridică la 220,5 milioane euro, dintre care 198,5 milioane euro partea României și 22 milioane euro partea Serbiei. Sunt mulți bani în joc și e nevoie de și mai multă voință din partea ambelor state, care vorbesc întruna despre securitatea energetică, dar fac prea puțin pentru a o dobândi. Realizarea traseului Constanța - Pancevo va fi doar începutul. De la el vor crește, mai apoi, ramificații spre Budapesta, pentru grupul MOL, dar și spre Trieste (Italia), consideră Sorin Ciutureanu.Prospecțiunile în zonele de mare adâncime ale Mării Negre sunt la început, dar rezultatele de până acum sunt mai mult decât încu-rajatoare. Regiunea este tot mai des comparată cu Marea Caspică. În 2020, când va începe exploatarea pe scară largă a țițeiului, Oil Terminal va trebui să fie pregătit să își ofere serviciile. Până atunci trebuie să-și facă temele, să investească în echipamente și instalații moderne, în capacități noi de depozitare.„2014 a fost un an zbuciumat, cu foarte multe probleme din punct de vedere financiar ”- afirmă directorul general. „Impozitul pe construcțiile speciale ne-a destabilizat. Am continuat programul de reparații și de investiții, de care depind continuarea activității și menținerea licenței de funcționare. Ne-am achitat rede-vențele. Am căutat să nu avem un leu datorie la statul român, furnizori și propriii angajați. În acest moment, ne aflăm într-o poziție de echilibru, nici pe pierdere, dar nici pe profit. Cum vom încheia anul depinde de ce vor face clienții noștri în ultimele luni. Dacă vor reuși să respecte prognoza din bugetul de venituri și cheltuieli, Oil Terminal va încheia anul pe profit.”