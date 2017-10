Ancheta "Cuget Liber"

Cât pierde statul român din afacerea "Daewoo - Mangalia" (IV)?

Ancheta noastră a arătat că societatea româno-sud coreeană Daewoo - Mangalia Heavy Industries se mișcă într-un cerc vicios, care a adus-o într-o stare falimentară. Cocoșată de pierderi și datorii, a ajuns mult prea dependentă de importurile și finanțările din Coreea de Sud, pe de o parte, de sistemul lucrului cu subcontractori, pe de altă parte.Cine sunt cei ce câștigă din afacerea Daewoo - Mangalia? Furnizorii din Extremul Orient, băncile sud-coreene, subcontractorii români și străini. În schimb, compania DMHI și statul român, în calitate de acționar minoritar, sunt abonați la pierderi.Vârful iceberguluiAstăzi vom discuta mai mult despre sistemul de lucru cu subcontractorii. După cum am arătat, compania avea în 2014 un număr de 2.574 angajați proprii, iar subcontractorii îi furnizau alți 5.400 de lucrători. Numărul firmelor subcontractoare și ale sub-subcontractorilor ajunsese la 71, la data de 31 mai 2014, iar printre administratorii lor figurează foști vicepreședinți ai DMHI, adică oameni care au reprezentat interesele statului român în compania mixtă, și cetățeni sud-coreeni.Ancheta declanșată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism la o serie dintre aceste firme a pus în evidență faptul că în jurul companiei româno-sud-coreene s-a dezvoltat un sistem infracțional. Un grup constituit din cetățeni români și sud-coreeni contractau lucrări de la DMHI pe care, apoi, le subcontractau unor firme fantomă. Astfel era evitată plata taxelor și impozitelor către stat, iar banii obținuți din contractele cu DMHI erau „albiți” și ajungeau la capii afacerii.Descoperirea DIICOT este doar vârful icebergului. Fenomenul este mai amplu și mai profund.„De-a lungul anilor, în șantierul naval s-au acumulat numeroase nemulțumiri în legătură cu sistemul de lucru cu subcontractorii. Am primit numeroase sesizări din partea membrilor noștri de sindicat. Unii s-au plâns că sunt puși de șefii lor să muncească în contul subcontractorilor, alții că le-au fost aduși în formațiile de lucru muncitori ai subcontractorilor și că trebuie să împartă banii cu ei. În companie circulă tot felul de zvonuri că unii dintre managerii și șefii de compartimente și-au deschis firme pe numele copiilor sau soțiilor, care au subcontractat lucrări de la DMHI și pe care le favorizează. Chiar și între subcontractori sunt nemulțumiri. Recent, patronul uneia dintre societăți a venit la sindicat să reclame că, pentru aceeași muncă, firma sa primește un tarif de două ori mai mic decât un alt subcontractor.Sindicatul nu are nici competența, nici puterea să facă anchete administrative și investigații polițienești. De fiecare dată, când ni s-au semnalat astfel de probleme, le-am adus la cunoștința conducerii sud-coreene și românești. Mai mult de atât nu putem face. Este obligația administrației companiei și a conducerii executive să facă ordine în sistemul de lucru cu subcontractorii, să nu existe situații de incompatibilitate, să urmărească cum sunt distribuite lucrările și dacă sunt executate conform contractului” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, președintele Federației „Navalistul”.Dat fiind suspiciunile de incompatibilitate, favoritisme, corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, statul român, în calitate de acționar minoritar, ar trebui să solicite o anchetă aprofundată la DMHI, privind sistemul de lucru cu subcontractorii.Politica struțuluiAm mari îndoieli că va dori să facă lumină în această chestiune. Mai degrabă va adopta politica struțului, așa cum a făcut-o în scandalul cu cei 3.500 de muncitori români trimiși la Șantierul Naval „Okpo”, din Coreea de Sud. Statul român n-a catadicsit să lămurească dacă a fost vorba de per-fecționare profesională sau de export de forță de muncă pe banii companiei.În legătură cu acest subiect, pe data de 19 martie 2008, Constantin Horez, la acea vreme director general al SN „2 Mai” (acționarul minoritar al DMHI în numele statului român), își exprima suspiciunile privind pierderile pe care le înregistra „Daewoo-Mangalia“, legându-le de faptul că societatea mixtă româno-coreeană trimitea sute de muncitori pe an în Coreea, la o așa-zisă specializare, în baza unui act adițional la contractul lor individual de muncă.În problema pregătirii forței de muncă în Coreea, conducerea SN „2 Mai“ nu a fost consultată niciodată, afirmase Horez. „Am aflat din zvonuri că se întâmplă acest lucru, dar documente despre acțiune și despre amploarea ei nu am primit niciodată. Acum patru ani a fost o plângere a sindicatului din «Daewoo-Mangalia», care a ajuns la președintele țării. Ea a fost transmisă Ministerului Muncii care a dispus o anchetă. Inspectorii au făcut investiga-ția la «Daewoo-Mangalia», dar ne-au ocolit pe noi. Am văzut concluziile. S-au găsit niște nereguli, dar pe alături de subiectul propriu-zis, fără să se spună dacă e vorba de școlarizare sau de altceva” - declarase directorul general al SN „2 Mai”, pentru cotidianul „Cuget Liber”.La acea vreme, scandalul a fost mare. Circa 250 de angajați și foști angajați ai Daewoo-Mangalia, care au fost trimiși în Coreea, au depus declarații la sindicatul societății, unele fiind date în fața notarului. În ele se susținea același lucru: așa-zisa lor perfecționare în Coreea a fost muncă sadea.Muncitorul Dragoș Țațu a plătit cu pierderea locului de muncă îndrăzneala de a lua atitudine față de așa-zisa specializare profesională. Pentru a fi reîncadrat, a pornit un război în justiție împotriva DMHI. A câștigat în primă instanță, dar a pierdut la apel. De această dată, David n-a reușit să-l învingă pe Goliat.Ecourile scandalului ajunseseră până la vârful statului român, dar nimeni nu a vrut să facă lumină în această afacere, să constate dacă a existat, cu adevărat, un export de forță de muncă pe banii DMHI și cu cât a fost păgubită compania. (Va urma)