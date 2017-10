Cât ne costă o minivacanţă de 1 Mai şi Paşte, la munte

Cât ne costă o minivacanță de 1 Mai și Paște, la munte

Foarte mulți constănțeni cu siguranță își doresc să petreacă 1 Mai la munte și, de ce nu, chiar și Paștele. Bugetarii au aproape o săptămână de vacanță în această perioadă, așadar este o ocazie numai bună pentru o escapadă la aer curat, departe de casă. Hotelurile și pensiunile de pe Valea Prahovei, dar și din nordul Moldovei au conceput pachete destul de atractive, ca să fie siguri că nu vor duce lipsă de turiști.Constănțenii nu se dau în vânt după achiziționarea unor astfel de pachete interne prin intermediul agențiilor de turism locale, spun repre-zentanții acestora. Majoritatea preferă să aleagă pe ultima sută de metri destinația și să achite la recepția unității de cazare, mai ales că, așa după cum spuneam, administratorii preferă să-și facă singuri promovare și să conceapă oferte tentante.În Poiana Brașov, una dintre cele mai scumpe stațiuni montane, la un hotel de trei stele un sejur în perioada 1 - 3 mai (două nopți de cazare), costă în jur de 50 de euro, de persoană.Cei care optează pentru Bucovina, mai exact pentru localitatea Voroneț, trebuie să achite pentru un pachet cu cinci nopți de cazare, la o pensiune de trei stele, în jur de 300 de lei, fără mic dejun, iar cu pensiune completă, puțin peste 750 de lei. Zona este superbă! Iar împrejurimile orașului Gura Humorului oferă numeroase modalități de relaxare: vânătoare, pescuit, river - rafting, echitație, off-road etc. În plus, în zonă găsim și numeroase mănăstiri care pot fi vizitate.O altă variantă pentru constănțenii care totuși nu-și permit o vacanță prea lungă, ar fi Băile Herculane, la un hotel de trei stele, redeschis anul trecut. Petrecerea Paștelui acolo (pachet pentru perioada 3 - 6 mai) costă aproape 550 de lei de persoană. Avem, așadar, trei nopți de cazare, dar și masă all inclusive și cină festivă în prima zi de Paște. Nu le lipsește nici piscina, sauna și sala fitness, toate numai bune într-o astfel de perioadă în care se mănâncă mai mult decât de obicei.Pe de altă parte, la o pensiune de trei stele din Predeal, doi adulți ar trebui să achite, pentru perioada 3 - 7 mai, între 600 și 700 de lei, preț în care este inclus micul dejun și masa festivă de Paște. Prețurile diferă foarte mult, în funcție de zona dorită, de clasificarea hotelului sau a pensiunii, dar și de cât de lungă este vacanța.