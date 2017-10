Cât ne costă bradul de Crăciun

Constănțenii care optează pentru un brad natural de Crăciun pot începe tradiționala plimbare prin piețe pentru a-l alege pe cel care va completa pe acest sfârșit de an atmosfera de sărbătoare din casa lor. Primii comercianți au venit în-tr-una dintre piețele constănțene încă de marți, dar de la o zi la alta oferta va fi, cu siguranță, tot mai generoasă. Așadar, este mare nevoie de răbdare, dar, cel puțin deocamdată, și de un buget consistent dacă se optează pentru un brad ideal: peste doi metri, coronament bogat, ace scurte și eventual argintiu. Ieri, am luat la pas piața din Tomis III. Constănțenii au și nu prea de unde alege, căci prețurile nu sunt chiar pentru oricine. Cei mai ieftini brazi costă 70 - 80 de lei, dar cu siguranță nu vor fi pe placul multora. Deși de înălțime medie, la capitolul desimea ramurilor lasă foarte mult de dorit. Majoritatea brazilor au prețuri ce variază între 150 - 200 de lei. Dacă doriți însă un brad de peste doi metri, aspectuos, trebuie să scoateți din buzunare în jur de 300 de lei. Nu ezitați totuși să negociați! Puteți obține o reducere destul de consistentă. În plus, așa cum se întâmplă an de an, în ajunul Crăciunului, brazii se vând aproape pe nimic, așadar cei care nu se grăbesc pot lua în calcul și această variantă. Deocamdată, vânzările merg destul de prost, însă comercianții speră ca, începând cu acest week-end, lucrurile să se schimbe. Oricum, din experiența celorlalți ani, știu că de fapt cumpărătorii preferă să-și achiziționeze bradul cu câteva zile înainte de Crăciun. Așadar, abia de luni spațiile în care se vând brazii vor fi luate cu asalt de constănțenii care nu concep să împodobească un brad artificial. Brazii în ghiveci, sute de lei Sunt cu siguranță și constănțeni care preferă brazii la ghiveci. Mulți vor doar să se alinieze trendului eco, la modă de câțiva ani, sau pur și simplu nu vor să fie părtași la „genocidul“ din păduri, așadar preferă această variantă pentru a putea replanta ulterior bradul. Unul dintre principalele deza-vantaje rămâne, totuși, prețul. La Constanța, un brad la ghiveci, de un metru, un metru și jumătate costă 250 - 350 de lei. Pentru un brad argintiu, de peste doi metri, trebuie să scoateți însă din buzunare chiar și 1.200 de lei. Un tuia, de aproximativ 40 de centimetri, costă 100 de lei, iar un molid, în jur de un metru, 200 de lei.