Cât ne costă, anul acesta, porcul de Crăciun

aceeasi veche frustrare

Statul are aceeasi boala veche: sa nu circule banii fara sa ia si ei ceva din ei. Lasand deoparte grija pt sanatatea noastra mi se par cel putin stupide aceste indemnuri de a nu cumpara decat din supermarketuri si piete unde totul are TVA, taxe si alte prostii. Sa dau si un exemplu: am luat sambata trecuta un porc de la un fermiercu 10 lei kg/viu, el mi l-a taiat la ferma, mi l-a transportat la el acasa, mi l-a transat, mi-a dat si bonus branza veche de oaie si pastrama de oaie pentru suma de 1110 lei, bani care au inclus si 50 lei pt butelie si 10 lei pt analiza medicala. Deci o super afacere buna pentru amandoi, pt mine ca am luat mult, bun si ieftin si pt el ca are cumparator fara deranj prea mare. Sunt satul de aceste recomandari calduroase ale organelor prin care sunt incurajat ca TOTI banii mei s atreaca prin circuite fiscalizate. Personal platesc impozit pe salariu mai mare decat are sotia salariul, deci ce primec de la stat pt ca.sunt corect de cand ma stiu. Am decis sa ma revolt, votez doar pt binele altora, atunci schimbam foaia si o sa fac ce cred ca e mai bine pt familia mea, in ciuda acestor recomandari care nu aduc binele decat pt burtosii sus pusi. Sa le stea Ghita in gat celor care inca ne mai cred prosti.