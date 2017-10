Cât mai rezistă gigantul Daewoo?

1

Maine va fi mai bine

Statul roman are si el oameni care sa-l reprezinte,nu-i asa ? Acei oameni au avut interese personale? Ca niste dividende nu au ajuns in conturi e o problema,dar cea mai mare problema este modul in care mangaliotii au fost si sunt tratati de sefimea autocrata din acel loc malefic. Sunt o sumedenie de oameni cu prezentul si viitorul distruse de imbecilii care au ascultat cu obedienta josnica de poruncile chiar si nerostite ale coreenilor. Oamenii au muncit dar nu vor sa fie si pupincuristi ,ori asta ii supara pe marlanii de la conducere. Oamenii muncesc si acum in draci pe salarii romanesti,nu sud-coreene,dar ce sa faci daca o fac degeaba,daca profiturile sunt trimise la niste escroci? Romanii sunt buni,lucru atestat si de strainii la care muncesc milioane dintre ai nostril,dar aici ni se spune ca ne miscam tango si ca prea avem pretentii pentru cat de puturosi suntem. Rusine,porcilor ! Cand or pleca coreenii,sa-i ia cu ei si pe toti Gemalii si altii ca ala,apoi poate treaba va fi ceva mai buna,fara personajele sinistre de la conducere ,care parca s-au eternizat acolo.