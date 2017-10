Cât îi costă pe hotelieri să promoveze litoralul la Târgul de Turism de la Romexpo

În perioada 15 - 18 martie are loc, în cadrul Centrului Expozițional Romexpo București, Târgul de Turism al României - TTR 2012, ediția a XXVII - a.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) și Romexpo SA au încheiat un acord de parteneriat pentru toate manifestările expoziționale organizate de Romexpo, implicit pentru organizarea acestui târg.Iată și care sunt tarifele propuse de CCINA, în calitate de reprezentant local al Romexpo, firmelor membre a Camerei: 47 euro/mp + TVA (o latură liberă), 48,5 euro/mp + TVA (două laturi libere), 50 euro/mp + TVA (trei laturi libere) și 51,5 euro/mp + TVA (patru laturi libere). Pentru a beneficia de aceste tarife membrii CCINA trebuie să prezinte la Romexpo o adeverință care să certifice faptul că au cotizația achitată la zi.Deși mai este aproximativ o lună până la eveniment, hotelierii de pe litoral, de exemplu, au început să strângă rândurile. Federația Patronatelor din Turismul Românesc, care are ca membru și Asociația Patronală Mamaia va avea un stand la Romexpo. Nicolae Bucovală, președintele acestei asociații, spune că în urmă cu două zile a lansat invitația hotelierilor și urmează să se stabilească cine și cu ce materiale va fi prezent la acest târg.Ediția de primăvară a TTR se adresează specialiștilor în domeniul turismului, respectiv administrațiilor publice locale și regionale, agențiilor de turism, tour operatorilor, autorităților și asociațiilor profesionale din turism, organizatorilor de congrese și turism de afaceri, stațiunilor turistice și complexelor balneare, hotelurilor, pensiunilor, agenților economici ce oferă servicii de alimentație publică în turism, servicii de transport, servicii financiare și de asigurări, IT și sisteme de rezervări, învățământ și formare profesionala în turism, cultură și agrement, editurilor și publicațiilor de profil.