Cât de mult ne-a schimbat comportamentul pandemia din 2020 și care sunt perspectivele în acest an?

Pandemia de Covid 19 care a cuprins omenirea în 2020 a afectat nu doar economiile naționale, cât mai ales viața, sănătatea și obiceiurile de consum ale oamenilor. Economiile mici, cum este cea a României au fost cele mai afectate, iar românii s-au adaptat cum au putut mai bine acestor provocări.

Economisirea - o schimbare de comportament relevantă în pandemie

Principalele schimbări de comportament în pandemie, evidențiate de studiile de piață

Avantajele și dezavantajele muncii de acasă;





Școala online pentru copii, desfășurată tot acasă;





Echilibrarea muncii de acasă cu responsabilitățile de acasă;





Mecanisme de rezistență în izolare;





Comportamente de consum online.





42% au răspuns că își propun să economisească în următoarea perioadă;





1/3 dintre aceștia se gândesc să facă modificări de design și funcționalități în casă;





28% dintre ei își doresc o excursie indiferent de destinație, așa cum se întâmpla înainte de pandemie;





1/4 dintre aceștia au afirmat că vor să-și găsească al doilea serviciu sau alte surse de venit





Tendințe de evoluție în 2021

O modificare importantă de comportament al românilor în raport cu banii lor în pandemie a fost aceea de a decide să economisească pentru a se feri de eventuale probleme financiare, după o posibilă pierdere sau de reducere a orelor de muncă. E posibil ca și apetitul de consum să fie mult scăzut, iar călătoriile să rămână doar un vis frumos. Statistic vorbind, rata de economisire în rândul populației a crescut cu o medie de 17%, calculată în perioada ianuarie-septembrie 2020. Putem spune că e nivel maxim istoric care în anul 2021 nu va mai fi atins.În acest context general opțiunea românilor pentru economisirea cu reduceri, coduri promoționale sau vouchere online nu mai este o surpriză pentru nimeni. În anul 2020, conform specialiștilor portalului internațional cu cupoane și coduri promoționale - Promocodius , cererea de coduri promoționale și cupoane a crescut cu 13 % față de anul precedent. Accesând acest site aveți la dispoziție toate informațiile despre reduceri și codurile promoționale și contact prin email dacă aveți nevoie de ajutor sau informații suplimentare.Agenția Wisemetry Research, în perioada 30.10-04.11.2020 a realizat un important studiu de piață referitor la diverse schimbări de comportament al oamenilor în pandemie. Temele abordate au fost diverse:Rezultatele obținute în urma acestui studiu de piață sunt interesante. Astfel, întrebați cu privire la planurile lor de viitor în 2021:În 2021 tendințele conturate în studiu se mențin: oamenii își doresc în principal siguranță financiară. Așa se poate interpreta dorința lor de economisire sau de creșterea veniturilor prin căutarea altor surse de finanțare. O alta tendință importantă este cea de a spori confortul casei transformată peste noapte din spațiu exclusive de relaxare într-unul multifuncțional pentru toți membrii familiei. Pandemia a impus redefinirea casei. Aceasta a devenit în același timp loc de relaxare, muncă, uneori școală sau spațiu de socializare. Acest fapt a impus necesitatea unor schimbări funcționale în spațiul de locuit sau achiziționarea unor locuințe mai mari sau cu grădină.Analizând aceste tendințe evidențiate de studiul de cercetare putem spune că și în anul 2021 cel mai multe tendințe se vor păstra. Doar tendința de economisire se estimează că va scădea de la 17% cât a fost în 2020 la un 12% estimat pentru aceste an. Explicația este data de nevoie de investiție în acest an al oamenilor pe diferite domenii.Vânzările online vor continua să crească, iar apetitul consumatorilor pentru campanii atractive de marketing cu reduceri sau cupoane promoționale este tot mai mare. Folosind aceste instrumente de economisire aplicabile unei game largi de produse de larg consum, de la haine, cosmetice până la mobile sau cărți, consumatorii reușesc să economisească sume cuprinse între 5% și 90% din valoarea cumpărăturilor făcute. Site-ul este accesibil și sigur pentru clienți și oferta extrem de diversificată în bonusuri precum sume fixe de bani, livrare gratuită, vouchere cadou, participarea la diverse tombole sau bonificații sub forma unor puncte suplimentare.