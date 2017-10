Cât de mizeră e marinăria pe Marea Neagră

r Raportul ITF privind Black Sea Campaign 2014r Cotidianul „Cuget Liber“ este menționat în documentul final„Bravo la ITF. Suntem si noi omeni, Syria este casa nosta da acol razboi este. Nu avem unde ajunje, traim pe vampor, ce sa facem? Dar bani putini de tot, contarct una este si alta plateste. Avem si noi famil si copil. Vrem mai mult ban. Hai ajuta ITF si cel Allah ajuta la voi.”Am reprodus, stimați cititori (fără nicio intervenție pe text) comentariul postat de cititorul Abdulah la ar-ticolul „Cargoul „Al Mortada”, prins în ofsaid de ITF România”, publicat în ediția din 27 mai 2014 a cotidianului „Cuget Liber”.Mesajul ilustrează ceea ce simt mulți dintre navigatorii de pe piața Mării Negre, de care profită rechinii din shipping-ul internațional, mână în mână cu autoritățile corupte, ce se opun aplicării Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC - 2006. El reflectă speranțele și încrederea marinarilor în acțiunile Federației Internaționale a Transportatorilor.Ieri, am primit raportul final al Black Sea Campaign 2014 (campania împotriva navelor sub standard), organizată de ITF și sindicatele afiliate, din zona Mării Negre. Potrivit documentului, în intervalul 26 - 30 mai, au fost inspectate 155 de nave, din care: 13 nave în porturile din Bulgaria; 5 nave - în Georgia; 36 nave - în România; 40 nave - în Rusia; 17 nave - Turcia; 44 nave - în Ucraina.Cele mai multe nave sunt înmatriculate sub următoarele pavilioane: Panama, Turcia, Malta, Belize, Rusia, Cambogia, Togo, Sierra Leone, Liberia și Insulele Cook. Deloc surprinzător, multe dintre pavilioanele celor 155 de nave se află pe „lista neagră” a Organizației Paris Memorandum, din care face parte și România. Este vorba de Togo, Sierra Leone, Cambogia, Moldova, Tanzania, Comore, St. Kitts & Nevis și Liban - pavilioane extrem de permisive pentru navele sub standard, pe care sunt încălcate drepturile minime ale echipajelor.Raportul de campanie arată că piața forței de muncă din această regiune a lumii este extrem de pestriță. Echipajele celor 155 de nave reprezintă 29 de țări: Turcia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Rusia, India, Siria, România, Egipt, Liban, Filipine, Nigeria, Grecia, Italia, Croația, Muntenegru, Madagascar, Indonezia, Serbia, Bulgaria, Pakis-tan, Cipru, Maroc, Lituania, Letonia, Polonia, Germania, Belarus și Myanmar.84 dintre navele inspectate (54,19%) nu au contracte colective de muncă. Alte 71 nave au con-tracte colective ale căror prevederi sunt o combinație între cele naționale și cele de tip ITF.Pe 13 nave inspectate, echipajele au salarii de cel mult 600 de dolari. Dintre acestea, 12 nave sunt car-gouri de mic tonaj, construite în anii Ž70 - Ž80 ai secolului trecut, iar una este portcontainer. La capătul opus, pe 12 nave, navigatorii sunt plătiți cu 1.000 de dolari sau mai mult.Cel mai mic salariu a fost raportat pe un cargou sub pavilion Sierra Leone, aflat la Varna. Echipajul cuprinde marinari din Turcia, Siria, Georgia și India. Un timonier este plătit cu 300 dolari pe lună.Cel mai mare salariu a fost întâlnit la bordul unei nave LPG, cu pavilion Italia, aflată în portul Midia, al cărei echipaj cuprinde marinari italieni, români și croați. Salariul timonierului este de 2.835 de dolari.În cazul a 12 nave inspectate, echipajele nu au asigurări P&I.Echipa de inspecție din Bulgaria a constatat că membrii echipajului de pe „Borislav” aveau salariile neplătite de două - trei luni. La solicitarea sindicatului, Port State Control a reținut nava.În portul Poti (Georgia), nava „Roksolana 1" și echipajul său sunt abandonate încă din noiembrie 2013.În cazul inspecțiilor din România, raportul menționează următoarele: „Adrian Mihălcioiu și echipa sa au avut o săptămână activă, vizitând 36 nave la Constanța, Midia și Agigea, culminând cu cazul navei „Nikolay Meshkov”, abandonată la Constanța. Bulk-carrierul sub pavilion Belize are 14 marinari la bord, care sunt neplătiți de peste șapte luni, restanța salarială ridicându-se la 145.000 dolari. Echipajul este în grevă și va începe o acțiune în justiție.”La Novorossiysk, inspectorul ITF Olga Ananina, a întreprins acțiuni pentru recuperarea a 69.546 dolari, reprezentând salariile a cinci marinari de pe nava „Lion A” (pavilion Panama).Unul dintre scopurilor campaniei a fost acela de a informa echipajele asupra drepturilor lor prevăzute în Convenția internațională MLC - 2006. Inspectorii au discutat cu navigatorii și le-au distribuit materiale documentare.Presa din România și Ucraina a susținut Black Sea Campaign 2014. În raportul ITF Londra sunt consemnate 10 articole din mass-media românească (și link-urile spre edițiile electronice), două dintre ele fiind publicate în cotidianul „Cuget Liber”.