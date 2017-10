Cât de laşi pot fi „lupii de mare“?

Cât de lași pot fi „lupii de mare“?

Pe măsură ce criza flotei mondiale se adâncește și se reduce oferta de locurilor de muncă, crește numărul navigatorilor trași pe sfoară de rechinii din shipping. Din păcate, escrocarea marinarilor are loc chiar cu complicitatea lor. Recent, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, a primit un apel telefonic de la un grup de 16 marinari români, care i-au solicitat ajutorul. Din relatarea lor rezultă că sunt îmbarcați la bordul a două nave care aparțin unei companii din Uniunea Europeană. Echipajele sunt integral românești, iar jumătate dintre navigatori sunt… pensionari, adică oameni care cu greu obțin un contract de muncă. Cei 16 marinari s-au îmbarcat în urmă cu o săptămână și sunt nemulțumiți de ceea ce au găsit la bord. Când au plecat din Constanța, agenția de crewing i-a pus să semneze un contract de îmbarcare, dar când au ajuns la navă, au fost nevoiți să semneze un alt contract, cu clauze de salarizare inferioare. Dacă nu l-ar fi acceptat - au susținut marinarii -, li s-ar fi găsit nod în papură și ar fi fost trimiși acasă. Mai mult, ar fi fost obligați să achite costul cheltuielilor de deplasare din România până la navă și înapoi, care se ridică la 1.000 de dolari. „Acum, când președintele României este un comandant de navă, nu se poate face nimic pentru noi?” - au întrebat marinarii. Solicitarea lor este stupefiantă. Ea dezvăluie nu doar necunoașterea atribuțiilor pe care le are șeful statului, cât mai ales o anumită mentalitate. Respectivii navigatori fac parte din categoria celor care refuză să-și ia măsurile de prevedere necesare, care intră singuri cu capul în laț și, apoi, pretind tuturor, inclusiv președinției, să-i salveze. Sunt marinari vechi, care știu ce rol au SLN și Federația Internațională a Transportatorilor în apărarea intereselor echipajelor. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu este membru al acestor organizații. De ce? Pentru că gândesc ca mulți alții, care spun: „N-avem nevoie de sin-dicat; plătim degeaba cotizația de 75 de dolari pe an. Nu o să ni se întâmple tocmai nouă ceva rău, iar dacă se întâmplă ceva, ne descurcăm fără SLN sau ITF.” La fel ca multe alte victime ale rechinilor din shipping, care au refuzat să se înscrie în sindicate și să beneficieze de protecție socială, cei 16 români s-au înșelat. „Dacă acești oameni ar fi venit la noi înainte de a pleca în voiaj, și-ar fi schimbat decizia. Le-am fi oferit informații despre contractele de muncă, despre companie, despre cele două nave și problemele pe care acestea le au. Cu siguranță că, după discuția cu noi, oamenii ar fi renunțat la voiaj. Vreau să precizez că noi acordăm consultații gratuite, inclusiv celor care nu sunt membri de sindicat. Buna informare este prima măsură de prevedere pe care trebuie să o ia navigatorii înainte de a se îmbarca” - a declarat Mihălcioiu. Stimați cititori, nu am dezvăluit numele navigatorilor pentru că aceștia se tem de repercusiuni. Cei 16 „lupii de mare” ar vrea să fie ajutați de sindicat, de presă, dar fără să iasă în față, la bătaie. Alții ar trebui să lupte pentru drepturile lor - inclusiv președintele țări -, iar ei să stea în spate. Câtă lașitate! Nici măcar criza locurilor de muncă nu poate justifica o asemenea atitudine. Dacă acești marinari nu au curajul să își apere drepturile, atunci își merită soarta. „În țări precum Franța, Italia, Spania, Portugalia, Letonia și Lituania, Olanda, Danemarca și Suedia, gradul de sindicalizare al navigatorilor este de 100%. Tocmai de aceea, marinarii lor au o protecție socială foarte ridicată. În schimb, Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Georgia, Turcia, țările africane și cele arabe au un grad de sindicalizare scăzut sau de nivel zero. Drept urmare, marinarii lor sunt foarte vulnerabili și au cele mai multe probleme în relațiile cu armatorii” – susține liderul SLN.