Cât de greu este să reușești în afaceri, pe timpul recesiunii economice?

- În România este foarte ușor să deschizi o afacere, mai greu este să o duci mai departe. Pentru unii ar fi uimitor să afle că este mai greu să închizi o firmă decât să o deschizi, din cauza procedurilor birocratice. Dificultatea constă în a face afaceri și a găsi un loc pe piață pentru produsele sau serviciile tale, să fii competitiv față de ceilalți, să vii cu ceva nou. Altfel, vei constata că știi să faci ceva, dar poate ești prea scump și nu cumpără nimeni de la tine. Ori calitatea produsului tău nu este la fel de bună ca a altora și ai puțini clienți. Secretul este de a-ți găsi locul pe piață pentru ce vrei să aduci nou în competiția cu ceilalți.- În sectorul informatic există mai mult loc pe piață decât în alte sectoare de activitate, în calitate de subcontractor al marilor corporații. Programatorii IT vor găsi întotdeauna ceva de făcut și vor fi bine plătiți. Aș vrea să nu mai dau exemplul clasic, valabil acum 30 sau 20 de ani, al celui care, deschizând un butic, începe să cumpere de undeva pentru a vinde în altă parte. S-a dus acea epocă, așa cum s-au dus „vremurile bune” când cineva cumpăra un teren, pentru a-l revinde, după o perioadă, de câteva ori mai scump. Astfel de lucruri nu se mai pot întâmpla, căci piața s-a așezat. Mulți iau ca exemplu astfel de afaceri, spunând: „Iată cum se făceau afacerile înainte!” Nu mai merge! S-au schimbat vremurile!- Evident! Sunt foarte mulți care consideră că nu este nevoie de prea multă școală, că e suficient să ai o idee de afaceri și să o pui în practică. Abia mai apoi constată că sunt o serie de lucruri pe care ar trebui să le facă, dar nu știu cum. Nu poți să fii atât de bun încât să îți faci singur toate operațiunile necesare, să ții și contabilitatea, să faci și marketing și angajările de personal, să faci totul. Antreprenorul care este singurul său angajat nu poate face față singur la toate. Va trebui să decidă: unele activități se pot externaliza, pentru altele este de preferat să aibă salariați. Atunci apare o altă îndoială: „Oare găsesc pe piața muncii oamenii de care am nevoie? Vor dori să lucreze în firma mea, pentru că nu mă cunosc și încă nu am experiența necesară?” Există o anumită reținere din partea lucrătorilor să se angajeze într-o firmă creată de un antreprenor foarte tânăr. Când ai o idee bună de afaceri s-ar putea să reușești cu condiția să ai multă pregătire, să fii conștient de tot ce ai de făcut ca firma ta să funcționeze bine și să ai acel segment de piață care să-ți asigure reușita. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța s-a specializat în organizarea cursurilor antreprenoriale, fie în cadrul unor proiecte, fie la cerere.- Depinde de fiecare dintre ei să învețe mai mult. De cele mai multe ori nu este vorba de o rea voință sau autosuficiență, ci de faptul că nu își fac timp. Au atât de muncă, încât nu își fac timp pentru propria perfecționare și asta, cândva, se va vedea în lipsa de competitivitate. Trebuie să ne facem timp, trebuie să ne luptăm cu timpul! De multe ori se spune că e cel mai mare dușman al nostru. Dar trebuie să ne facem timp pentru propria perfecționare. Deviza „învățarea pe tot parcursul vieții” nu este o vorbă goală, ci o mare necesitate.- Trebuie să facem distincția între antreprenorul care este implicat direct în afacere și are și rol de manager - care trebuie să le știe pe toate - și antreprenorul care îi lasă pe alții să lucreze, care are un responsabil, un manager, care se ocupă de toate. Dar oare acesta n-ar trebui să știe să-l controleze pe manager dacă a făcut bine ceea ce trebuia să facă? N-ar trebuie să știe ce să-i ceară?