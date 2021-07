Cât de greu este să găsești o secretară în zilele noastre?

Societatea modernă a renunțat la modelul secretarei blonde, cu picioarele până în amigdale, care se pricepe să-i ducă șefului cafeaua și să răspundă, invariabil, la telefon: „Domnul director nu poate fi deranjat: e în ședință!”





Asistent managerul de astăzi are competențe complexe: limbi străine, operarea PC și a instalațiilor de birotică, relații publice, științe organizaționale, legislație, cunoștințe economice primare, marketing și noțiuni tehnice specifice unui sector de activitate.



Dacă veți avea curiozitatea să observați ziua de muncă a vreunei secretare, veți constata că vine prima și pleacă ultima de la serviciu, că are încărcare maximă și nu stă o clipă locului, că nu mai are timp pentru viața personală. Cu toate acestea, este mereu proaspătă și cu zâmbetul pe buze. Cum de reușește? Ăsta-i marele secret al secretarelor!



Secretarele nu sunt concediate niciodată





Deunăzi, m-a sunat amicul X, patron și administrator al unei mici companii din Constanța:



- Ziaristule, ajută-mă! De o lună caut o secretară și nu găsesc. Am dat anunțuri în gazete, pe Internet; fără nici un rezultat.



- Păi, n-o ai pe Maria? Ce s-a întâmplat cu ea, ai concediat-o? - am întrebat eu, cu naivitate?



- Omule, ești pe dinafară! - m-a apostrofat amicul. Nu știi că secretarele nu sunt concediate niciodată? Pur și simplu, Maria s-a certat cu nevastă-mea și a plecat, cu scandal, la altă firmă. I-a spus consoartei că nu mai suportă să-mi facă ea programul zilnic și să-mi distragă atenția de la problemele firmei. I-a reproșat până și faptul că mi-a trântit un copil, ca să-mi deturneze energia de la obligațiile pe care le am față de propria afacere. Degeaba ne-am cerut și eu, și nevastă-mea scuze; n-am reușit s-o întoarcem din drum. Fără ea, simt că nu mă descurc. Telefoanele urlă în neștire, hârtiile s-au adunat munte, pe masa mea de lucru, subordonații și clienții intră în biroul meu ca în gara de nord, iar afacerea începe să scârțâie. Coane, fosta mea secretară era un monstru al ordinii, disciplinei și datoriei față de firmă. Acum, s-a dus! Poate mă ajuți să găsesc altă secretară, care să fie măcar pe sfertul Mariei.



Investigație pe piața muncii





Nu mi-a venit să cred ceea ce mi-a spus amicul patron. Cum să nu găsească o secretară, zece și chiar o sută, între cele circa 11 milioane de femei din țara asta? Doar nu le-a dispărut sămânța! Și ce teorie mai este și asta că secretarele nu sunt niciodată concediate?





Ca să mă conving, mă decid să fac propria cercetare. Așa că apelez la piața virtuală a forței de muncă.



Deschid repede calculatorul și accesez pe google: „caut secretare”. Sunt anunțat că există 1.020.000 astfel de adrese. Asta înseamnă că, în ultimii ani, Internetul a fost supus unui adevărat bombardament cu oferte din partea celor aflați în căutarea unei secretare.





Îmi spun: „Măi, să fie, România se confruntă cu o criză de secretare și noi, ziariștii, habar n-aveam?” Tot nu-mi vine a crede și încerc să aflu cum stau lucrurile în alte meserii și funcții.





La adresa „caut directori”, google îmi indică doar 452.000 de rezultate, adică de peste două ori mai puține decât în cazul secretarelor. Numărul de adrese „caut” se dovedește a fi inferior și în cazul: șoferilor - 913.000 rezultate; vânzătorilor - 576.000 rezultate; constructorilor - 741.000 rezultate; lăcătușilor - 71.100 rezultate; electricienilor - 546.000 rezultate; contabililor - 678.000 rezultate; sudorilor - 280.000 de rezultate; juriștilor - 41.000 rezultate; navigatorilor – 47.600 rezultate.



În schimb, se situează sub volumul solicitărilor de medici (2.970.000 rezultate), dar peste cel al solicitărilor de mecanici, în special cei auto (1.050.000 rezultate) și ingineri (986.000 rezultate).



Dezinvoltă, dezinhibată, open mind





Deschid la întâmplare câteva dintre oferte: „Angajez secretară notariat, salariu de la 4.500 lei până la 5.000 lei. Full time. București”; „Societate comercială angajează urgent secretară, de la 3.000 lei la 4.000 lei. Constanța”; „Dezvoltator imobiliar angajează secretară în Mamaia Nord. Salariu 3.700 lei”; „Angajez secretară personală cu aspect fizic plăcut, comunicativă și sociabilă pentru un program în limita a 15 ore săptămânal. Ofer 4.500 lei și program flexibil. București”; „Recrutăm secretară pentru o firmă IT. Se oferă contract de muncă full time. Cerințe: persoană dezinvoltă, dezinhibată, open mind (deschisă la minte), fără obligații. Cunoștințe de operare PC – Office (word, excel) minime. Engleză scris, vorbit. Oferim program de muncă flexibil, telemuncă, prezența la birou fiind necesară de câteva ori pe lună, contract de muncă, training PC, bonusuri de performanță, salariu net 2.000 – 3.000 lei”.





Citind mulțimea ofertelor, am început să înțeleg disperarea amicului patron.