Cât de greu este să faci irigaţii, cu finanţare europeană

Cât de greu este să faci irigații, cu finanțare europeană

Ploile din această primăvară au căzut alandala peste câmpiile României; prea multe în unele zone ale țării, punând în pericol culturile, prea puține, în altele. „În județul Constanța umiditatea din sol este scăzută, în continuare. Dacă nu va ploua la timp și suficient, vom obține o recoltă de 3 tone de grâu la hectar. Dar dacă va ploua, vom recolta 5 tone de boabe la hectar” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Lămureanu, vice-președintele Ligii Agricultorilor Privați.De ani de zile, fermierii constănțeni se roagă de ceruri să le ude culturile, dar în viitorul apropiat, o parte dintre ei nu vor mai fi dependenți de ceea ce pică de sus.„În această vară, voi pune în funcțiune sistemul de irigații pentru o exploatație agricolă de 800 de hectare. Voi folosi apa din Canalul Dunăre - Marea Neagră. Valoarea proiectului este de 1,25 milioane de euro, din care 1 milion de euro reprezintă finanțare europeană, iar diferența, fonduri proprii. În județul nostru sunt cinci - șase proiecte pentru sisteme de irigații, cu finan-țare europeană, două cu apă din canal, iar restul cu apă din bălți și iazuri “ - relatează Lămureanu.Potrivit fermierului, din valoarea totală de 1,25 milioane de euro a proiectului său, aproape 250.000 de euro reprezintă cheltuielile cu TVA, 40.000 de euro, cele cu proiectarea, iar 110.000 de euro, costurile cu certificatele și avizele eliberate de instituțiile statului. Practic, 30% din valoarea proiectului a intrat în mod direct în buzunarele statului. La aceasta se adaugă alte sume încasate, indirect, sub forma impozitelor și taxelor achitate de furnizorii echipamentelor, de proiectanți și alți colaboratori.Realizarea acestui proiect a însemnat o luptă de trei ani cu instituțiile statului, cu birocrația, afirmă Lămureanu. „Am pierdut doi ani să-i convingem pe cei ce trebuiau să aprobe finanțarea că înființarea unui sistem de irigații reprezintă o lucrare de modernizare a agricul-turii. Norocul nostru este că a venit domnul Daniel Constantin la conducerea Ministerului Agriculturii și imediat s-au aprobat proiectele de irigații. Am mai pierdut un an ca să-i convingem pe cei din Ministerul Transporturilor că rolul Canalului Dunăre - Marea Neagră nu este doar să asigure navigația, transportul mărfurilor, ci și să furnizeze apa pentru irigații. Acum, așteptăm avizul final al ministerului, pentru alimentarea cu apă din canal.”