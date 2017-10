Cât costă un tichet Rabla pe piaţa neagră, la Constanţa

Cât costă un tichet Rabla pe piața neagră, la Constanța

Mai sunt nici două luni până la data limită (23 noiembrie) de utilizare a tichetelor valorice din cadrul programului Rabla din acest an. Așa cum era de așteptat, numărul constănțenilor care și-au casat mașinile dar nu au mai reușitsă-și cumpere altele noi, ori nu au dorit acest lucru, este de ordinul zecilor. Nici nu este de mirare că numeroase site-urile de profil, ori nu, sunt ticsite de anunțuri de vânzare (re)postate de constăn-țeni luna aceasta. Aici, un astfel de tichet valoric poate fi cumpărat de cei care doresc să-și achiziționeze o mașină nouă cu mai pu-țin de jumătate din valoarea unuia, care este de 3.800 lei. Marea majoritate a constănțenilor solicită pentru un voucher 1.500 de lei. În mai toate anunțurile este subliniat și faptul că dosarul în acest sens este complet și se asigură verificarea la dealerul ales de cumpărător. Cel puțin în cazul anunțurilor postate de constănțeni, valoarea minimă cerută nu scade sub 1.400 de lei, dar este loc și de negocieri, mai ales în cazul celor (și nu sunt puțini) care dețin trei sau chiar mai multe tichete. Se poate însă și mai ieftin, pentru cumpărători. Un gălățean, de exemplu, vinde vouchere și cu 1.000 de lei (și nu are decât 16!), pe care se obligă să le livreze direct la dealer. Cifre destul de generoase în ceea ce privește numărul de vouchere scoase la vânzare de o singură persoană se găsesc și în Constanța (6, 9, și chiar mai multe). Rabla a fost o oportunitate pentru băieții deștepți care au știut să creeze datorită acestui program o adevărată „piață“ care le-a adus destul profit în anii precedenți. 2011 nu este însă un an chiar bun. Numărul tichetelor care au rămas încă nefolosite este extrem de mare, iar interesul destul de mic. Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului și Pădurilor, numărul mași-nilor preluate de către colectori a ajuns la aproape 95.000, dar numărul total de autovehicule noi cumpărate deja este, deocamdată, de doar circa 21.400 unități. Vânzătorii cu ștate vechi spun, însă, că, pe la sfârșitul lunii octombrie, cumpărătorii se vor înghesui să pună mâna pe un tichet valoric, așa că prețurile vor urca la 1.700 - 1.800 lei. Până una, alta, constănțenii care vor să achiziționeze încă își încearcă norocul. În multe anunțuri aceștia oferă pentru un voucher în jur de 1.200 - 1.300 de lei, și au fost destui cei care au preferat să le vândă, chiar și cu acest preț, pentru a se asigura că nu rămân cu o foaie fără valoare în buzunar.Ministrul Mediului, László Borbély, a atras atenția, zilele trecute, celor care dețin tichete valorice nefolosite până la acest moment că perioada de utilizare (data limita - 23 noiembrie) nu va fi prelungită, așa cum s-a întâm-plat în alți ani, așadar deconturile se pot obține până cel târziu pe 12 decembrie.