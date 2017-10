Cât costă să petreci Revelionul 2010 în străinătate?

În caz că nu sunteți mulțumiți de ofertele de Revelion din România, puteți opta pentru petrecerea sfârșitului de an în străinătate. Așa-zisele oferte turistice „last minute” au invadat piața de profil, în această perioadă. Fie că este vorba de schi în Austria sau de plimbări în zonele mai calde din Europa, prețurile sejururilor sunt deseori mai mici, decât cele ale ofertelor din Valea Prahovei și Transilvania. În încercarea de a avea un grad de ocupare cât mai mare în preajma sărbătorilor de iarnă, unitățile de cazare din Europa fac reduceri de 10% - 15%, cu trei săptămâni înainte de trecerea în noul an. Astfel, petrecerea Revelionului 2010 în Austria, la Salzkammergut, îl costă pe constănțean și 185 euro. Sejurul durează cinci nopți, cu posibilitate de prelungire. Pachetul include micul dejun, o intrare la expoziția de leagăne din Bad Ischl, un schi-pass de două zile și jumătate pe pârtia „Katrin”, un bilet de intrare în parcul pentru copii, precum și un card cu care clientul poate obține reduceri importante în zonele turistice din Salzkammergut. Șapte nopți în aceeași regiune, cu cazare la un hotel de trei stele, în regim de demipensiune (mic-dejun în formă de bufet și cină), costă 245 euro. În preț, nu sunt incluse cinele festive, pentru care turistul trebuie să plătească 25 euro în plus și transportul. De asemenea, puteți opta pentru petrecerea Revelionului 2010 în Bulgaria, la schi. Un pachet de trei nopți, cu cazare la hotelul de patru stele „Bansko”, în regim de demipensiune, din stațiunea de schi cu același nume, costă 195 euro. În prețul pachetului este inclus și taxa de stațiune. Cina festivă costă 80 euro suplimentar de adult, respectiv 40 euro de copil. Dacă doriți să aveți un altfel de sfârșit de an, mai „călduros”, unitățile de cazare din Grecia au cele mai bune prețuri. Un sejur de patru nopți de cazare, cu mic dejun și transport cu autocarul, la hotelul de trei stele „Orea Eleni” (stațiunea Paralia-Katerini) costă 145 euro de persoană. Tariful mai include și o vizită la Salonic. Asigurarea medicală (25 euro de persoană), excursiile opționale, intrările la obiectivele turistice, precum și masa de Revelion (25 euro de persoană) sunt plătite separat. În Cipru, un pachet turistic, în perioada 30 decembrie 2009 - 4 ianuarie 2010, la hotelul de trei stele „Livadhiotis City” din Larnaca, cu mic dejun inclus, costă 429 euro de persoană. La cerere, se poate oferi cina festivă de Revelion la hotelul „Lordos Beach” (transferul către unitate este inclus), la prețul de 59 euro de persoană. În plus, șase nopți în Antalya (Kemer), la „AK-KA Hotels Antedon Garden” (hotel de cinci stele) - all inclusive, costă 419 euro de persoană. Pentru cina de Revelion, turistul plătește în plus 36 euro. Dacă preferați zonele exotice, trebuie să plătiți cel puțin 1.000 - 1.200 euro de persoană. Un sejur în Bankgok (Thailanda), la hotelul de patru stele „Century Park”, care include biletul de avion, transfe-rurile aeroport - hotel, opt nopți de cazare (mic dejun inclus), excursii la „Palatul Imperial”, „Templul lui Budha de Smarald” și „Piața Plutitoare Damnoen Saduak”, la sfârșit de an, costă 1.225 euro.