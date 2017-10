Cât costă Revelionul 2015?

Spațiul virtual este inundat de oferte comerciale. Cel mai vândut produs este Revelionul. Se vând de toate: sejururi de 4 - 12 zile la munte sau la mare, în țară sau în străinătate, zboruri cu avionul, mese festive la cumpăna dintre ani, folclor, tradiții și obiceiuri legate de Anul Nou, excursii, sporturi de iarnă sau numai cazare.Revelionul 2015 nu este mai ieftin decât în anii trecuți. Ofertanții susțin că au prețuri pentru toate buzunarele, dar lucrurile nu prea stau așa.În cele de urmează, vă prezentăm o scurtă radiografie a pieții. La fel ca în alți ani, unii dintre ofertanți, de regulă proprietarii de pensiuni, vile și apartamente, oferă doar spațiul de cazare, cu utilitățile necesare organizării petrecerii. Alți, includ în pachetul de servicii și distracția din noaptea de Anul Nou.Iată câteva exemple: pensiunea „Casa la Dinamo”, din 2 Mai - pachetul de servicii cuprinde cazare pentru 2 nopți plus masă festivă, 135 lei, pe noapte, de persoană; vila „La Mer”, Eforie Nord - cazare 2 nopți cu mic dejun plus masă festivă, 175 lei, pe noapte, de persoană; pensiunea „Ștefania”, Lacul Roșu - cazare 4 nopți, cu pensiune completă plus masă festivă, 225 lei, pe noapte, de persoană; pensiunea „Casa din Parc”, Covasna - cazare 4 nopți, cu pensiune completă plus masă festivă, 210 lei, pe noapte, de persoană.Hotelurile din zonele montane au o paletă de prețuri mult mai largă. Iată, 4 nopți, cu pensiune completă plus masa festivă costă 250 lei, pe noapte, de persoană, la hotelul „Turist”, de la Lacul Roșu.În schimb, la hotelul „Domeniul Dâmbu Morii”, din Timișul de Jos, 3 nopți, cu mic dejun plus masă festivă, costă 526 lei, pe noapte, de persoană.Restaurantele de la malul mării au vândut mare parte din locuri. Revelionul la restaurantul „Gloria”, din Constanța, costă 220 lei de persoană. Meniul cuprinde gustări reci și calde, sărmăluțe în foi de varză cu costiță și mămăliguță, ruladă de porc cu varză creață, piept de pui umplut cu morcov și gorgonzolla, bufet de fructe și fântână de ciocolată, tortul festiv, băuturi. Petrecerea este animată de DJ Alex și trupa de cabaret „Déjà Vu”.Cei ce s-au decis să întâmpine noul an la restaurantul „Marea Neagră”, din Mamaia, vor petrece cu „Atlantic Group” și vor avea parte de un meniu „imperial”, cu calamar, somon și curcan, cu tort de ciocolată și cozonaci. Nu vor lipsi surprizele, tombola și focul de artificii.Dacă preferați să vă găsească Anul Nou în străinătate, iată câteva oferte, care au inclusă deplasarea cu avionul: Atena, 6 zile, de la 397 euro; Istanbul, 5 zile, de la 250 euro; Viena, 5 zile, de la 435 euro; Praga, 5 zile, de la 399 euro; Paris, 6 zile, de la 465 euro; Bruxelles și Amsterdam, 6 zile, de la 465 euro; Barcelona, 5 zile, de la 439 euro; Madrid, 6 zile, de la 445 euro; Lisabona, 7 zile, de la 595 euro; Londra, 6 zile, de la 435 euro; Maroc, 9 zile, 975 euro; Malaezia - Singapore - Indonezia, 11 zile, de la 1.790 euro; Cuba și Republica Dominicană, 14 zile, de la 2.550 euro.