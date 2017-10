Cât costă Revelionul 2012?

Ultima afacere a anului este Revelionul. Firmele din industria alimentației publice și turismului au inundat piața cu oferte. Se vând de toate: sejururi de 4 - 12 zile la munte sau la mare, în țară sau în străinătate, zboruri cu avionul, mese festive la cumpăna dintre ani, folclor, tradiții și obiceiuri legate de Anul Nou, excursii, sporturi de iarnă sau numai cazare.Anul Nou la mare Deși Revelionul 2012 marchează finalul celui de al treilea an al unei mari crize economice mondiale, nu va fi unul ieftin. Ofertanții susțin că au prețuri pentru toate buzunarele, dar lucrurile nu prea stau așa.În cele de urmează, vă prezen-tăm o scurtă radiografie a pieții. Unii dintre ofertanți, de regulă pensiunile, proprietarii de vile și apartamente, oferă doar spațiul de cazare, cu utilitățile necesare organizării petrecerii. Iată câteva oferte de pe litoral:- vilă în Costinești - cazare cu 3.000 de lei pe zi pentru 20 de persoane;- vilă Mangalia - 1.000 de lei pe zi pentru 10 de persoane;- apartamente în Mangalia - 2 camere (6 locuri), între 100 de lei - 120 pe zi;- pensiune în Eforie Sud - 4 camere plus 2 apartamente (20 locuri), 2 zile, 1.100 de lei pe zi.Numeroase unități hoteliere de la malul mării organizează petrecerea de Anul Nou. Un hotel din Eforie Nord a lansat o „super ofertă”, constând din: acces gratuit la saună, jacuzzi, fitness, piscină; cazare cu pensiune completă plus cina festivă de Re-velion. Pachetul pentru două nopți este de 550 de lei de persoană.Un hotel din Mangalia vinde la pachet, la prețul de 700 de lei de persoană: 3 nopți de cazare, bonuri valorice de 100 de lei pe sejur, masa de Revelion și carnaval.În Vama Veche, un hotel oferă: 3 nopți de cazare la prețul de 599 de lei pentru o cameră dublă. În preț sunt incluse micul dejun și masa festivă.Pachetul unui complex turistic în Mamaia constă din: 2 nopți de cazare, cu pensiune completă și masă festivă, la prețul de 390 de lei de persoană. Un hotel din Constanța, la un preț de 300 de lei de persoană oferă 2 nopți de cazare, mic dejun, petrecerea de revelion cu free bar și bufet suedez.Se întrec în meniuri Restaurantele constănțene se întrec în meniuri, spectacole, tom-bole și jocuri de artificii. O unitate din centrul Constanței oferă urmă-torul meniu, la prețul de 275 lei de persoană: - aperitiv: prosciuto crudo con melone; somon fume pe pat de lămâie; frigărui cu cherry și boconcini; tartine cu struguri și brânzeturi franțuzești; salam italian, ruladă de pui, sweitzer, piftie de curcan; - pește: dorada la grătar, cu orez sălbatic și Baby carrots;- curcan cu varză;- friptură: filetto Gorgonzola și rulouri de pui;- desert: tort de ciocolată cu înghețată asortată;- bar - free.Un alt restaurant din cetatea Tomi-sului organizează: „Revelion cu muzică live, tombolă cu surprize, preparate gustoase și băutură pe săturate la prețul de 199 de lei de persoană.”În fine, un cunoscut restaurant din zona peninsulară, vinde petrecerea de Revelion cu 200 de lei de persoană. În cost sunt incluse: meniul variat și bogat, orchestra, spectacolul folclo-ric, tombola și numeroase surprize.Pomana porcului și karaokeRevelionul de la munte este mai scump decât cel de la mare. Iată câteva prețuri:- pensiune în Corund, Harghita: 4 nopți, 10 - 12 persoane, 4.500 de lei; - pensiune în Parâng: 3 nopți, pensiune completă, cina festivă, program artistic, DJ, artificii, 900 de lei de persoană;- pensiune în Frasin, Bucovina - un pachet de 550 euro de persoană, pentru un sejur între 29 decembrie și 3 ianuarie, include: cazare, pensiune completă și numeroase evenimente (jupuirea șoricului de pe purcel, pomana porcului, spectacol de dansuri populare, karaoke, plimbarea cu sania trasă de cai, colinde, masa festivă de Revelion, carnaval, cină câmpenească cu berbec la proțap);- hotel în Poiana Brașov: pachet de 550 de euro de persoană - cazare 5 nopți, demipensiune, cină festivă, cu program artistic. Supă de gulaș și șampaniePiața externă pare mai bogată și mai variată în oferte decât în alți ani, dar nu se remarcă prin ieftiniri. Pentru cei ce vor să se distreze în străinătate de Revelion, trebuie să știe că pachetele turistice pun un accent mare pe partea culturală și sportivă a sejurului (excursii, vizitarea muzeelor, practicarea sporturilor de iarnă) și prea puțin pe masa festivă. Iată câteva oferte: - un hotel în Viena: 279 de euro de persoană, sejur de 4 nopți, mic dejun în sistem bufet. Cina de Revelion se plătește separat, 72 de euro de persoană, și cuprinde meniul tradițional austriac, cu 4 feluri de mâncare, o băutură de bun venit, un pahar de șampanie și o supă de gulaș la miezul nopții, muzică tradițională și consum nelimitat de vin, băuturi răcoritoare și apă minerală. - un hotel în Bansko, Bulgaria: 3 nopți, 126 de euro de persoană. Sunt incluse, trei mese pe zi, saună, baie de abur, fitness, transport la pârtia de sky. Cina de Revelion costă 80 de euro - un hotel în Istanbul: pachetul de 290 de euro de persoană include transportul cu avionul, cazarea pentru 3 nopți, mic dejun și turul orașului. Cina festivă costă 90 de euro.