Cât costă „cutiile de chibrit“ ale Constanţei. Tu ai putea locui în ele?

Cât costă „cutiile de chibrit“ ale Constanței. Tu ai putea locui în ele?

În ciuda faptului că în ultimii ani prețurile locuințelor din Constanța au fost într-o scădere continuă, pe fondul lipsei de clienți, chiriile n-au înregistrat o ieftinire semnificativă. Puține gar-soniere se pot închiria, chiar și la această oră, sub 130 - 150 de euro/lună, în cele mai bune cazuri (desigur, încă mai există și excepții, însă și condițiile oferite sunt pe măsura prețului). Pentru constănțenii pentru care și achitarea acestei sume (care practic se dublează pe timp de iarnă, din cauza întreținerii) reprezintă un efort, dar care totuși au ceva bani puși deoparte, ori ar reuși să obțină o finanțare de la bancă, o variantă ar fi cumpărarea unei garsoniere modeste, atât ca suprafață, cât și ca îmbunătățiri. Printre cele mai mici prețuri se găsesc la ora aceasta în zona CET, în așa numitele cămine de nefamiliști, Acolo, o cameră de 11 metri pătrați, cât de cât întreținută, poate fi cumpărată cu 7.500 de euro.Partea bună este că această garsonieră, să-i spunem așa, are baie, una destul de mică, bineînțeles, însă nu și acel „colț al bucătăriei”, fie el și doar „încorporat” în camera propriu-zisă. Vă vine să credeți, sau nu, pe piață există și „garsoniere”, tot în CET, care costă în jur de 5.000 - 6.000 de euro. Au tot 11 metri pătrați, dar nici măcar nu beneficiază de o baie, cât de mică ar fi ea, ci aceasta este la comun. O garsonieră cu o idee mai mare, de 12 metri pătrați, dintr-un bloc de pe strada Bravilor, din Inel 2, cu îmbunătățiri, care are în baie chiar și o mini-cadă, cu boiler electric și aer condiționat, poate fi cumpărată cu 10.000 de euro. Numărul de locuințe de acest gen este destul de mare, iar prețurile variază între 10.000 de euro și 12.000 - 13.000 de euro, în funcție și de îmbunătățiri, dar și de exis-tența unui balcon, de exemplu.Prețuri sub 15.000 de euro, dar condiții mai buneGarsoniere sub 15.000 de euro, însă cu suprafețe ceva mai mari decât cele prezentate mai sus, se găsesc tot în zona CET. De exemplu, una de 22 de metri pătrați, cu baie și bucătărie, doar cu îmbunătățiri parțiale, este scoasă acum la vânzare cu 14.000 de euro.Mansarda, o altă variantăPoarta 6 este o altă zonă în care se găsesc garsoniere nu cu mult peste 15.000 de euro. Vorbim, bineînțeles, despre garsoniere tot de aproximativ 22 de metri pătrați, cu băi dotate cu cabine de duș, dar care au bucătării, dacă le putem spune așa, minuscule. Mulți pro-prietari au separat camera de holul de la intrare unde practic este improvizată bucătăria, și astfel gradul de confort este unul ceva mai ridicat decât în cazurile în care nu s-au făcut aceste modificări.Pentru cei care își doresc o garsonieră tot în Poarta 6, însă ceva mai mare, au la dispoziție o altă variantă: cea a mansardei. Astfel, dacă această variantă e considerată bună de luat în seamă, doritorul ar trebui să achite undeva la 19.000 de euro, pentru o garsonieră de 36 de metri pătrați.În cazul tuturor acestor oferte, care există la ora actuală în portofoliile agențiilor imobiliare con-stănțene, prețul este negociabil. Chiar și așa, vânzările merg prost, însă nu mai prost decât vânzările de apartamente, în general, spun agenții.