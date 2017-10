Cât costă cele mai scumpe apartamente din Constanţa

Cât costă cele mai scumpe apartamente din Constanța

Agențiile imobiliare constănțene se luptă zi de zi să-și îmbunătățească oferta cu cât mai multe apartamente la prețuri accesibile, care au, de altfel, și cea mai mare căutare. Există însă și un segment de lux, care nici el nu duce lipsă de clienți. Chiar deloc. Sunt destui și constănțenii ce își permit să bage ceva mai adânc mâna în conturi atunci când își cumpără un apartament. Iar oferta este, și pentru această categorie, una destul de consistentă. E clar, cele mai scumpe apartamente pe care le găsim pe piață la această oră sunt în cunoscutele ansambluri rezidențiale ale Constanței, multe în continuă dezvoltare. Nu amplasarea sau caracterul exclusiv, ori neapărat faptul că vorbim despre blocuri noi, cu apartamente mobilate și utilate cu mult bun gust, unele chiar aproape de mare, fac ca prețurile să fie extrem de piperate pentru un om de rând, ci suprafețele foarte mari. Vorbim, în multe cazuri despre apartamente de mult peste 100 de metri pătrați, așadar, în ciuda faptului că prețul pe metru pătrat este, în unele cazuri, chiar sub cel al pieței, când tragem linie costul per total urcă de multe ori mult peste 100.000 de euro.Totuși, bine de știut este că nu doar în aceste complexe rezidențiale găsim apartamente luxoase, la prețuri pe măsură. Unul dintre cele mai scumpe apartamente se află în zona hotelului Ibis și costă puțin peste 180.000 de euro. Are doar trei camere, decomandat, bineînțeles, dar o suprafață de peste 180 de metri pătrați. Prețul este dat, în acest caz, de suprafața mare, dar și de poziționare (priveliștea este superbă - spre mare) și de felul în care arată locuința, pe interior. În rest, pentru sume care se apropie de 100.000 de euro găsim apartamente cu trei camere în mai toate zonele intens circulate sau doar „bine văzute” ale Constanței: Trocadero, Delfinariu, Stadion, Faleză Nord. Suprafața utilă face, și în acest caz, toți banii, spun agenții imobiliari, căci nu se poate vorbi neapărat despre locuințe extrem de luxoase, adică mobilier foarte scump și dotări neapărat de de ultimă oră.Garsoniere la preț de apartamentInteresant este că avem la această oră pe piață și garsoniere care costă cât un apartament cu trei camere. Oferta nu este chiar generoasă, însă ea există. Cu peste 50.000 de euro găsim garsoniere scoase la vânzare îndeosebi în zone ca Tomis III și Faleză Nord, însă nu este o regulă. Ce au în plus față de o garsonieră „normală”? Agenții imobiliari spun că, de regulă, la aceste prețuri vorbim despre blocuri construite în ultimii ani, sau cel puțin după ‘90, garsonierele având una sau două terase „generoase”, îmbunătățiri și dotări moderne sau pur și simplu practice, ca centrală proprie sau cadă cu hidromasaj, și… peste 40 de metri pătrați. Bineînțeles, toate sunt mobilate și complet utilate.Făcând o comparație, cu aceiași bani poate fi acum cumpărat un apartament cu patru camere în Poarta 6, în apropierea Liceului Lucian Blaga, decomandat, de puțin peste 70 de metri pătrați, care arată destul de bine.Numărul garsonierelor cu astfel de prețuri nu este, după cum spuneam, unul foarte mare, dar avem o ofertă consistentă pentru cele de peste 40.000 de euro, garsoniere pe care le găsim la ora actuală în zona Dacia, Tomis III, în Centru sau chiar Pod Butelii.