Cât costă "asedierea" Palatului Cotroceni

Criza politică declanșată pe 6 iunie, prin decizia Parlamentului României de suspendare a președintelui Traian Băsescu, are costuri economice uriașe. Cât va arăta nota de plată finală este greu de anticipat, dar primele deconturi au început să apară.De la data de 3 iunie 2012 - momentul declanșării procedurilor de suspendare - și până în prezent, cursul de schimb valutar s-a deteriorat continuu. De la 4,4496 lei pentru un euro și 3,5288 lei pentru un dolar, a ajuns, în prezent, la 4,6481 lei pentru un euro, respectiv 3,7972 lei pentru un dolar. În acest interval, euro s-a apreciat cu 0,1981 lei (4,46%), iar dolarul, cu 0,2684 lei (7,60%). Odată cu slăbirea monedei naționale, s-au produs puternice dereglări în întreaga economie și societate.După cum se știe, consumul românilor este puternic dependent de importuri. În 2011, exporturile au fost de numai 45.016,8 milioane euro, în vreme ce importurile s-au ridicat la 54.739,0 milioane euro. Deficitul comercial a fost de 9.722,2 milioane euro, mai mare cu 188,3 milioane euro decât cel înregistrat în anul 2010.În primele cinci luni din 2012, balanța a continuat să fie dezechi-librată, deficitul comercial ridicându-se la 3.529,8 milioane euro.În condițiile dependenței consu-mului de produsele străine, deterio-rarea monedei naționale are puter-nice efecte inflaționiste. Ea deter-mină scumpirea mărfurilor de import, de la petrol, gaze și carburanți până la metal și materiale de construcții, de la alimente, îmbrăcăminte și încălțări până la electrocasnice și computere.Să luăm exemplul carburanților. Prețurile lor au crescut în mai multe etape pe parcursul lunii iulie, când deprecierea leului a atins mai multe recorduri. La sfârșitul lunii, Petrom a majorat carburanții cu 9 bani pe litru, după ce pe 17 iulie, a scumpit benzinele cu 9 bani pe litru, iar motorinele cu 8 bani pe litru. Pe 31 iulie, LuckOil a anunțat creșterea prețurilor cu 9 bani pe litru, o măsură similară fiind luată de Rompetrol, începând cu data de 1 august. Companiile petroliere au motivat scumpirile prin evoluția cotațiilor internaționale și prin devalorizarea leului în raport cu dolarul.În multe magazine, prețurile măr-furilor de import (îndeosebi aparatu-ră electronică, electrocasnică, automobile și piese auto) sunt ajustate zilnic în funcție de evoluția cursului valutar. Chiriile și tarifele serviciilor de telefonie și internet sunt, de regulă, exprimate în euro. Factura pentru luna iulie va fi cu 4,46% mai scumpă, ca urmare a aprecierii monedei europene.Scumpirea creditelor reprezintă poate cel mai dramatic efect al crizei politice. Potrivit BNR, la sfârșitul lunii iunie 2012, volumul creditelor bancare în valută ale populației și agenților economici, exprimate în moneda națională, era de 146.961,5 milioane lei. La cursul de schimb de la acea dată, de 4,4496 lei pentru un euro, rezultă un volum al creditării de 33.028,02 milioane euro.La cursul de schimb de astăzi, de 4,6481 lei pentru un euro, expre-sia în moneda noastră națională a aceluiași volum de credite este de 53.517,54 milioane lei. Prin impactul negativ asupra monedei naționale, criza politică a făcut ca valoarea în lei a creditelor în valută să crească cu 6.556,04 milioane lei.Rezervele valutare de la Banca Națională a României sunt și ele afectate. La 31 iulie 2012, erau de 32.141 milioane euro, în scădere față de 31 decembrie 2011, când au fost de 33.193 milioane euro. Ieșirile de valută au fost mai mari cu 1.052 milioane euro față de intrări. În urma deprecierii leului, refacerea rezervei valutare a devenit mai costisitoare.Trebuie notat că în luna august 2012, din rezervele valutare de la BNR, sunt scadente plăți de 942,61 milioane euro în contul datoriei publice și public garantată.Slăbiciunile leului au favorizat apariția unei masive hemoragii de capital. „O parte din titlurile de stat emise în lei și aflate in posesia nerezidentilor au fost vândute. A crescut oferta de lei și a crescut concomitent și cererea de valută, o asemenea mișcare având proporții pentru dimensiunile economiei românești. E vorba de câteva miliarde de lei, după datele noastre” - a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.Agenții economici și instituțiile publice care au apelat la finanțarea europeană și-au construit proiectele pe baza unui anumit curs valutar. Acum datele s-au schimbat. Diferența de curs valutar negativă nu este eligibilă și va trebui acoperită din credite.Seceta din acest an a afectat grav producția agricolă. În România, culturile sunt compromise în proporții de 30 - 50%. Recoltele sunt mai mici în toată lumea, în SUA, în Euro-pa, în Asia. Este foarte probabil ca în următoarele luni, pe fondul scă-derii reale a recoltelor, să se declan-șeze o criză internațională a prețu-rilor agricole. Omenirea a mai trecut printr-o asemenea experiență, înce-pând din a doua jumătate a anului 2010 și până la mijlocul lui 2011. Prețurile en-gros au crescut cu 30 - 50%, ca urmare a speculațiilor bursiere.Criza politică din România amplifică efectele negative ale crizei agricole. Românii vor mânca mai scump până la viitoarea recoltă.Creșterea economică a României va fi încetinită în 2012. „Există date suficiente, inclusiv situația din agricultură, care justifică o prognoză cel puțin parțial diminuată în ceea ce privește creșterea economică. Nu am spus ca împărtășesc cifra BERD-ului, dar sunt motive de încetinire a creșterii economice” - afirmă Mugur Isărescu.