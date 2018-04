Câștiguri spectaculoase pe piața de capital din România

r Investitorii de pe Bursa de Valori București câștigă mult mai mult decât cei ce își țin banii în bănciPiața românească de capital a avut în 2017 unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private și-au listat acțiunile la BVB și s-a înregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pieței locale de capital. Pe segmentul de obligațiuni corporative, au avut loc nouă listări și, în premieră, a devenit posibilă decontarea direct în moneda unică europeană.Media zilnică a valorilor tranzacționate pe toate tipurile de instrumente financiare a ajuns, în 2017, la 12,1 milioane euro, în creștere cu 25% față de 2016. Pe segmentul de acțiuni, valoarea medie zilnică de tranzacționare a crescut cu 32% față de 2016 și a ajuns, astfel, la maximul ultimilor 3 ani.Acțiunile pe care investitorii le-au cumpărat în companiile ce fac parte din indicele BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din BET, au avut o creștere de peste 19% anul trecut. Creșteri de aproape 24% au avut loc și pentru BET-XT-TR, indicele care include cele mai tranzacționate 25 de companii listate la BVB și dividendele acordate de acestea.★ ★ ★Cum a evoluat piața românească de capital în primele trei luni ale anului 2018? Întrebarea i-am adresat-o lui Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation SA.„Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, s-a înregistrat o creștere de 28% a volumului tranzacțiilor pe piața principală a Bursei de Valori București. Pe piața de retail s-au deschis conturi noi, ca urmare a faptului că randamentul investițiilor (preț de achiziție plus dividend) este foarte bun. Se pare că, și în anul 2018, randamentul plasamentelor va fi foarte bun, cu o medie de 5,7%. În top conduc companiile de stat care, iarăși, vor distribui 90% din profit sub formă de dividende, cu excepția companiei Transgaz, care va distribui doar 50% din profit. În clasamentul randamentului pe dividend (conform propunerilor ce urmează a fi aprobate de adunările generale ale acționarilor), pe primul loc se află Alumil, cu 21,02%. Urmează: IPROEB Bistrița cu 13,40%, Romgaz cu 10,51%, Nuclearelectrica cu 10,47%, BRD cu 10,17%. Transelectrica nu va acorda dividende din cauza rezultatelor mai slabe, iar acțiunile Electrica vor avea un randament de doar 5,86%. Acțiunile SIF-urilor au randamente la dividend mai mici, între 3,02% și 4,19%, în timp ce Fondul Proprietatea a propus un randament la dividend de 6,7%”, a precizat Sorin Trandafir.Investițiile de pe piața românească de capital se dovedesc a fi nu doar sigure, dar și mult mai profitabile decât investițiile bancare. „Prețurile acțiunilor nu au scăzut în ultimii ani, iar randamentele au fost cu mult mai mari decât dobânzile bancare. În continuare, cele mai tranzacționate sunt acțiunile companiilor energetice, cu capital de stat, cele ale băncilor - în special Banca Transilvania și BRD – ale Fondului Proprietatea și OMV Petrom ”, afirmă directorul.Cât de vulnerabilă este piața românească de capital la influența unor factori externi, precum actualul război comercial dintre Statele Unite ale Americii și China?„În general, piețele reacționează la declarațiile liderilor lumii, manifestă volatilitate pe moment, dar își revin. Într-un fel, se poate spune că astfel de mișcări sunt benefice pentru ele. Bursa din România nu a fost afectată foarte mult?”, a spus interlocutorul.Dar așa-zisa revoluție fiscală, ce ecouri a avut? A afectat în vreun fel piața de capital?„În ultima perioadă, se constată o scădere a achizițiilor de acțiuni la companiile energetice ale statului, de către fondurile de pensii. Este posibil ca una dintre cauze să fie modificările ce urmează a fi aduse la pilonul doi de pensii. Anul trecut existau mai multe ordine de cumpărare de acțiuni ale respectivelor companii. Trebuie spus că, din punct de vedere al randamentelor stăm foarte bine, comparativ cu piețele de capital din SUA și Europa. Probleme sunt în ceea ce privește volumul tranzacțiilor. În ianuarie și februarie, piața a fost foarte dinamică. În ianuarie, s-au consemnat creșteri de prețuri de 8% - 10%, de la deschidere până la închidere. În schimb, de la jumătatea lunii martie se observă o tendință de stagnare. Este posibil ca ea să fie influențată de preconizata modificare a pilonului doi de pensii. Fondurile de pensii au plasat 2 miliarde de euro din pilonul doi în acțiunile companiilor statului și băncilor. Cred că acesta este motivul pentru care nu mai cumpără, așteptând o clarificare”, apreciază Sorin Trandafir.În ciuda acestor influențe, piața românească de capital are o evoluție fără șocuri, subliniază interlocutorul. „BVB este o piață relativ stabilă, în creștere. Se depun eforturi pentru trecerea la nivelul de piață emergentă, care îi va oferi o mult mai mare atractivitate. Sperăm ca în 2019, cel mai târziu în 2020, să primim acest statut. Este clar că vor veni capitaluri mai mari pe piață”.L-am întrebat pe directorul operațional al Interfinbrok dacă există vreo legătură între starea infrastructurii de transport din România și nivelul de dezvoltare al pieței locale de capital. „Infrastructura este esențială pentru atragerea de investiții străine și pentru dezvoltarea celor existente - a declarat acesta. Cu siguranță că dacă am avea autostrăzi și căi ferate rapide, România ar avea mai multe investiții, inclusiv pe piața de capital”.