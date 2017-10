Câştigătorii premiilor pieţii de capital

Câștigătorii premiilor pieții de capital

Peste 400 de reprezentanți din piața de capital, industria financiară și antreprenori au participat la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului bursier din Romania. Bursa de Valori București (BVB) a anunțat câștigătorii premiilor de capital în cadrul evenimentului de inaugurare a anului bursier 2017. Anul acesta, Bursa de Valori București acordă premii pentru nouă categorii, dintre care trei au fost votate de public, fiind exprimate aproape 3.500 de voturi.„Dacă ne uităm la 2016, obserăm că a fost un an foarte bun pentru piața de capital din mai multe puncte de vedere. Includerea României în Watchlist de către FTSE Londra acum patru luni sau cea mai mare listare a unei companii private în cu aproape două luni sunt lucruri care vor da aripi multor romani să investească mai mult, direct sau indirect, în piața de capital românească. La toate acestea se adaugă faptul că în ianuarie 2017 am avut cel mai bun început de an din 2012 încoace în ceea ce valoarea tranzacțiilor realizate pe piața de capital,” a spus Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.Participantul care a avut cea mai mare valoare tranzacționată pe piața de acțiuni a BVB în 2016 este Wood & Company - pentru că a realizat tranzacții cu acțiuni de peste 4,5 miliarde lei (24% din total).Participantul local cu cea mai mare valoare tranzacționată pe piața de acțiuni a BVB a fost desemnată firma Swiss Capital - pentru că este participantul înregistrat în Romania care realizat tranzacții cu acțiuni de peste 3 miliarde de lei (17% din total).Cel mai bun broker pentru investitorii de retail - premiu special oferit de BVB - a fost declarat Tradeville - pentru că este unul dintre cei mai activi brokeri pentru investitorii individuali în oferte publice.Promovarea inovatiei pe piața de capital: Raiffeisen Centrobank pentru lansarea warrant-urilor, un nou produs financiar tranzacționat la BVBCea mai tranzacționată acțiune pe piața principală a BVB în 2016 - premiu pentru o companie - a fost desemnată Banca Transilvania, pentru cele mai tranzacționate acțiuni, cu un rulaj de 2,2 miliarde lei anul trecut.Cea mai bună strategie de comunicare și relatii cu investitorii în 2016 a unei companii listate (votul publicului) a fost desemnată Banca Transilvania.Cea mai bună initiativă educațională pe piața de capital în 2016 (votul publicului) i-a aparținut lui Fluent în Finanțe - Platforma Universală pentru Investitori.Cel mai bun broker de retail în 2016 (votul publicului) a fost declarat BT Capital Partners.Premiul Instituția anului pe piața de capital a revenit NN Group și Raiffeisen Bank, pentru sprijinul acordat celor mai importante tranzacții și evenimente ale anului.Inaugurarea Anului Bursier este un eveniment anual organizat de Bursa de Valori București, ajuns în 2017 la cea de-a patra editie. Gala este unul dintre evenimentele de referinta ale pieții de capital autohtone, organizat pentru a marca începerea unui nou an investitional, precum și pentru a recunoaște public succesele înregistrate de participanții la piața de capital în anul precedent.