Casele moştenite ar putea fi impozitate ca un al doilea imobil

Greaua mostenire loveste din nou

Actualul guvern a fost nevoit sa vina la putere.Din dragoste pentru "tarisoara asta...fara sa ne plangem,incercam cu disperare sa punem pe picioare mai multe mecanisme menite sa imbunatateasca viteza cu care EVOLUAM POZITIV si noi ca tara...Nu are rost să ne lamentăm, pentru că trebuie să găsim soluții." (ION RUS-GREAUA MOSTENIRE, capitolul 2,versetul 6-2012). "Guvernul Boc isi bate joc de poporul roman care a fost saracit, infometat si adus in sapa de lemn... Obsesia amputarii veniturilor populatiei este singura strategie a Guvernului Boc" (Valeriu Zgonea -GREAUA MOSTENIRE, capitolul 6, versetul 9-2011) Mostenirile se impart in doua categorii: mostenirea fericita si mostenirea grea.De exemplu,majorarea pretului la incalzire a fost o mostenire fericita,ramasa de la guvernul Boc. Guvernul Ponta a gasit in schimb un "mecanism menit sa imbunatateasca viteza cu care EVOLUAM POZITIV". Acest mecanism se numeste GREAUA MOSTENIRE lasata de batranii tai atunci cand ei au trecut in nefiinta.Nu are rost sa ne lamentam pentru ca s-a gasit o solutie.