Casele de marcat, un pas important pentru economia albă. Ce pățește cel care nu se conformează

„Ne-am conformat şi am început demersurile pentru a conecta casele de marcat la distanţă încă din luna iunie. Firma care asigura service-ul casei de marcat, a venit şi contra unei taxe de 250 de lei a legat casa de marcat prin sistem GPS. Pe lângă asta am plătit şi un abonament anual de 200 de lei pentru mentenanţă”, ne-a spus Cornel Cosma, administratorul unei firme de patiserie.





Deşi se spunea că tot procedeul nu va costa nimic, se pare că firmele care comercializează echipamente fiscale au implementat contra costa acest serviciu.





„Am făcut solicitare la firma cu care lucrez de mai bine de patru ani, care-mi verifică casa de marcat şi-mi scoate raportul de vânzări lunar, să vină să-mi lege casa de marcat la sistemul ANAF şi nici acum nu au venit şi a trecut mai bine de o lună. Ştiu că termenul este 30 noiembrie şi am sunat dar mi-au spus că sunt foarte aglomeraţi. Sper să mă rezolve şi pe mine nu să treacă luna noiembrie şi să iau amendă, că am înţeles că nu este deloc mică”, a declarat Daniela Anton, administratorul unui salon de optică medicală.



Aglomeraţie pentru firmele autorizate



Întrebaţi, reprezentanţii unei firme autorizate care comercializează aparate şi asigură service-ul au spus că sunt într-adevăr foarte aglomeraţi în această perioadă, dar că vor rezolva toate solicitările în timp util. „Este o perioadă foarte aglomerată şi stresantă, mai ales pentru cei care nu au făcut din timp acest lucru. Procedura în sine nu este dificilă dar necesită câteva zile până când solicitantul are casa de marcat în sistem online. Rugăm pe această cale, clienţii care au cereri de conectare să aibă răbdare, pentru că oamenii noştri sunt pe teren şi 12 ore pe zi pentru a rezolva toate solicitările”, a declarat George Ivan, reprezentant al unei firme care comercializează echipamente fiscale.





Sistemul de colectare automată va duce la o mai bună gestionare a taxelor şi impozitelor dar şi la îmbunătăţirea relaţiei dintre ANAF şi operatorii economici prin simplificarea interacţiunii. Cine nu se conformează şi va depăşi termenul de 30 noiembrie 2021 (pentru agenţii economici mici şi mijlocii) va fi pasibil de amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei.





Așadar, se apropie data scandentă şi ANAF a anunţat că va începe în perioada următoare controale la operatorii economici pentru a verifica dacă au conectat casele de marcat prin satelit, adică la distanţă, la sistemul central al Fiscului. Cine a fost corect şi până acum, şi a eliberat bon fiscal, cu siguranţă a respectat legislaţia şi s-a conformat. Potrivit ultimului act normativ care legiferează obligativitatea agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Ordinul 435/25 martie 2021, se specifică trei categorii de contribuabili care trebuie să aibă case de marcat: operatorii economici mari, operatorii economici mijlocii şi mici, precum şi acei operatori economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 decembrie 2021.