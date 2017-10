În stațiunea Mamaia,

Casele de marcat fiscale au scop pur decorativ

Bonurile fiscale tind să devină o raritate în desfășurarea activității agenților economici din stațiunea Mamaia. Deși comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța declara că județul este unul din puținele din țară unde majoritatea unităților comerciale au case de marcat fiscale, consumul de role de hârtie este foarte mic, spun distribuitorii autorizați. „De ceva vreme, nu ne mai lovim așa des de problemele ce privesc lipsa caselor de marcat fiscale”, explica recent Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța. Și întrade-văr, majoritatea agenților economici din Mamaia au astfel de aparate fiscale. Problema e că mulți nu le folosesc. Cea mai bună dovadă o reprezintă faptul că au un consum foarte mic de role pentru bonurile fiscale. Sunt firme care nu consumă o rolă de hârtie pe an, susțin distribuitorii de consumabile. În multe cazuri, casele de marcat și documentele fiscale sunt folosite doar la cererea clienților. Iar aceștia nu se prea obosesc să ceară. Fie că este vorba de taxa de barieră (unde se lucrează cu boniere, probabil) sau de un magazin alimentar, dacă nu ceri bonul fiscal, nimeni nu ți-l dă. Și probabil că operațiunea de comerț nu mai este contabilizată. La bariera din Mamaia, am trecut de două ori cu o mașină de București. Prima dată, a trebuit să ne rugăm să ni se elibereze un bon fiscal. A doua oară, am plătit taxa, iar angajatul s-a făcut că uită să mai elibereze și dovada plății. Unde ajung acești bani, care, după spusele primarului Mazăre, sunt pentru întreținerea stațiunii Mamaia? De ce nu se sesizează Primăria, Consiliul Local și Corpul de Control? De ce nu sunt organizate controale sub acoperire pentru a elimina practicile și a descoperi drumul banilor necontabilizați? La unitatea „Mexicanos” din zona Cleopatra, am constatat că nu există nici măcar o casă de marcat fiscală. La întrebarea cum pot să obțin o factură fiscală pentru a deconta o comandă mai mare, vânzătorul m-a redirecționat spre zona Cazinoului din Mamaia, unde „șeful” poate rezolva problema. „Original American Donuts” are casă de marcat și este și folosită, dovadă, bonurile fiscale aruncate de călători în preajma magazinului de gogoși. Când am întrebat dacă unitatea poate să elibereze o factură fiscală pe numele unei firme, răspunsul a fost categoric: „Nu, eliberăm doar bonuri fiscale”. La o altă unitate ce comer-cializează gogoși, „Danny Donuts”, am găsit și casă de marcat și posibilitatea de a lua produse pe baza unei facturi fiscale. „Domnul Nelu”, șeful gogoșeriei, poate ajuta clientul. De asemenea, multe magazine alimentare din stațiune au toate aparatele fiscale în dotare, însă sunt folosite rar. La o autoservire, doar la cerere, s-a folosit casa de marcat și am putut să obținem bonul fiscal, după ce am cumpărat o sticlă de suc, și-așa la preț dublu față de magazinele din oraș. În tot acest timp, nu am văzut niciun comisar al Gărzii Financiare. Astfel de practici au ajuns un obicei în Mamaia, ceea ce înseamnă că agenții eco-nomici nu sunt controlați de organele competente. Până și afișul „Vă rugăm, solicitați bonul fiscal” a devenit o raritate în spațiile comerciale de pe litoralul românesc.