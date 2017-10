Casa Mobila Simex participă la Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică

Casa Mobila Simex participă la Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Casa Mobila Simex are onoarea să vă invite, în perioada 26-29 martie 2014, ladin incinta Centrului Expozițional Constanța.Partener constant al Expoziției, Casa Mobila Simex va fi prezentă și în acest an cu un portofoliu variat de colecții de lux special create pentru liniile de hotel și restaurant. Participanții la târg vor putea regăsi la standul Simex din pavilionul expozițional garniturile consacrate pentru hotel și restaurant. De asemenea, vom pune la dispoziția potențialilor clienți modele variate de uși din lemn masiv pentru interior și exterior, corpuri de mobilier pentru baruri, precum și produse care pot fi modificate la comandă.Organizat sub egida Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, evenimentul are scopul de a maximiza oportunitățile de business din industria ospitalității în contextul în care litoralul românesc reunește cel mai mare număr de unități hoteliere și de alimentație publică din țară.Estimând după succesul edițiilor anterioare, Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică a devenit deja un cadru de referință pentru sectorul HoReCa, prin care se facilitează prezentarea și promovarea produselor și serviciilor dedicate acestui domeniu.Vă așteptăm să ne vizitați în cadrul târgului, în perioada 26-29 martie, precum și în magazinul propriu din Constanța, de pe bulevardul Mamaia nr. 190, pentru a descoperi și a vă delecta vizual cu cele mai valoroase colecții de mobilă de artă! Vă mulțumim dacă veți putea participa la Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică și vă rugăm să ne scrieți pentru informații suplimentare la următoarele date de contact: