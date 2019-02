„Cartel Alfa“ – Filiala Constanța a declarat război discriminării salariale din administrația locală





Pentru a obține modificarea Legii nr. 153 din 2017, liderul Filialei „Cartel Alfa” a solicitat sprijinul senatorilor și deputaților constănțeni. Proiectul actului normativ i-a fost prezentat, de asemenea, lui Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, mai multor primari și viceprimari, toți exprimându-și susținerea pentru această inițiativă.





Trebuie amintit faptul că eliminarea discriminării salariale va contribui și la stabilizarea angajaților din administrația publică locală. După cum se știe, criza forței de muncă afectează, în prezent, toate sectoarele de activitate, inclusiv primăriile.



De-a lungul anilor, Uniunea Sindicală Teritorială Constanța a CNS „Cartel Alfa” a susținut printr-o serie de acțiuni, inclusiv proteste în stradă, interesele personalului contractual și funcționarilor publici din administrația locală.





Reamintim că, în cadrul mitingului din 28 ianuarie 2015, organizat în fața Prefecturii Constanța, organizația atrăgea atenția asupra faptului că angajații din primării „sunt și rămân cea mai slab plătită și discriminată categorie de salariați din sectorul bugetar”.





Constituția României și Codul Muncii consacră principiul nediscriminării salariale între bărbați și femei. Dar în cadrul aceleiași categorii sexuale, pot exista discriminări privind remunerația, este legal să fie plătite diferit persoane care fac exact aceeași muncă? Nici Constituția, nici Codul Muncii nu conțin vreo precizare în legătură cu această problemă, dar răspunsul este subînțeles. Dacă discriminarea salarială între sexe este în afara legii, de ce ar fi legală discriminarea în interiorul aceleiași categorii sexuale?În practică lucrurile stau cu totul altfel decât prevede legea. Dar cel mai grav este faptul că Parlamentul Românei a adoptat acte normative care încalcă litera și spiritul Constituției și Codului Muncii, introducând discriminări salariale. Concret, am în vedere Legea nr. 157 din 2017, prin care drepturile salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual din unitățile administrativ-teritoriale sunt condiționate de numărul locuitorilor. Iată, salariile funcționarilor din primăriile comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori sunt mai mici decât ale omologilor din comunele cu peste 3.000 de locuitori, deși și unii, și alții au aceeași fișă a postului, îndeplinesc aceleași atribuțiuni și depun același volum de muncă. Spuneți și dumneavoastră, stimați cititori, dacă este normal ca un contabil sau un secretar din primăria unei comune cu 2.999 de locuitori, spre exemplu, să fie plătit mai prost decât omologul său din primăria unei comune care are 3.001 locuitori? Sunt convins că veți exclama: „Asta-i curată discriminare!”Proiect de lege pentru eliminarea inechitățilorLa fel a considerat și Uniunea Sindicală Teritorială Constanța a CNS „Cartel Alfa”, care a inițiat un proiect de act normativ pentru eliminarea inechităților salariale introduse de Legea nr. 153 din 2017.„Solicităm modificarea anexei nr. 9 din Legea nr. 153 din 2017, respectiv punctele 15, 16, 27 și 28, în sensul eliminării pragului de 3.000 de locuitori și stabilirea unui singur prag, de până la 5.000 de locuitori. În prezent, sunt afectați de prevederile discriminatorii funcționarii publici și personalul contractual din 28 de primării din județul Constanța, ale căror comune se situează sub pragul de 3.000 de locuitori, iar în județul Tulcea sunt discriminați angajații din 33 de primării. Cum majoritatea primărilor au între 10 și 12 angajați, numărul celor discriminați din Dobrogea se ridică la circa 700 de persoane ”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Caraignat, președintele Uniunii Sindicale Teritoriale Constanța a CNS „Cartel Alfa”.Coaliție împotriva discriminării salarialeÎn acest demers, Filialei „Cartel Alfa” i s-au alăturat Sindicatul din Administrația Publică Constanța și Asociația Comunelor din Județul Constanța.