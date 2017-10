"Cartel Alfa" cere blocarea transferului taxelor sociale de la angajatori către angajaţi

2

P S Disperat

in disperarea PSDragnea de a aduna banii necesari asigurarii linistii sociale pentru ca ei sa poata terfelii tara in voie s-au lovit de realitatea ca NU prea au deunde si atunci ca sa -si usureze situatia arunca mortul in curtea angajatului iar cresterea salariala trimbitata este de doar citeva procente = minciuna electorala ieftina buna pentru cei fara prea multa minte Cit de orb sau naiv ca sa nu vezi adevaratul scop pe care il au : scaparea de justitie si pentru asta le trebuie ca poporul sa stea bubi Sigur ca dupa distrugerea sistematica a economiei pe care o practica isi taie surele viitoare de bani