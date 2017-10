Carrefour ar putea pleca din România

Ştire online publicată Marţi, 24 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Conform studiului ING, piețele în pericol, de unde Carrefour ar putea pleca, sunt Argentina, Belgia, Grecia, Italia, Malaesia, Polonia, România, Taiwan și Turcia. Retailerul francez are probleme chiar și în China și Brazilia, două dintre cele mai bune piețe pentru companie.Oficialii Carrefour România nu au răspuns solicitărilor Realitatea.net privins acest subiect.Potrivit analiștilor, scrie Ziarul Financiar , Georges Plassat, care va prelua funcția de CEO în vara acestui an va trebui să ia măsuri dure, după ce acțiunile predecesorilor săi nu s-au soldat cu rezultate concrete pentru compania franceză cu afaceri de peste 80 mld. euro la nivel mondial.Un exit din România al Carrefour a mai fost speculat în anii anteriori când în piață au apărut informațiile potrivit cărora Tesco preia activitatea francezilor. Acestea nu s-a concretizat însă, ba mai mult, francezii anunță planuri de expansiune pentru România.Carrefour are în România peste 80 de magazine și afaceri de peste 1 mld. euro.