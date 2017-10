Carrefour a premiat, de Iepuraş, pe cei mai talentaţi elevi la desen, din Constanţa

Carrefour a premiat, de Iepuraș, pe cei mai talentați elevi la desen, din Constanța

Pentru 15 elevi talentați la desen din școlile din Constanța Iepurașul a venit mai devreme! Continuând tradiția, Carrefour România a premiat ieri copiii din clasele 0 - VIII care au participat la Concursul de desene Carrefour 2013, ajuns deja la a XXIII-a ediție. Mai exact, elevii au fost invitați să-și folosească imaginația desenând pe planșele distribuite în toate școlile participante la acțiune, pe tema „Să descoperim cadourile iepurașului de la Carrefour!”. La concurs au avut posibilitatea să participe aproximativ 275.000 elevi, de la 649 de școli. În județul Constanța, 27 de școli, cu 20.000 de elevi, s-au înscris în competiție.„De două ori pe an copiii ne bucură cu desenele lor și ne ajută să ne împodobim magazinele pentru sărbătoare. Pentru că înțelegem valoarea micilor artiști, Carrefour și partenerii săi îi premiază astăzi pe cei mai talentați și norocoși, în speranța că, la ediția viitoare ne vor aminti, o dată în plus, de esența acestor sărbători de căpătâi ale creștinătății”, a declarat Andreea Mihai, director marketing Carrefour România.Cei 15 câștigători, care au fost ieri premiați la Constanța, au avut un dublu motiv de bucurie: în primul rând au primit multe dulciuri, și apoi au plecat acasă și cu câte un premiu. Mai exact, s-au oferit zece mențiuni speciale, care au constat într-un cupon de cumpărături Carrefour în valoare de 100 de lei, dar și alte două mențiuni care au fost răsplătite cu un DVD player și cu un MP4 player. Premiul trei a constat într-o bicicletă, iar premiul doi, într-un laptop.Premiul cel mare, la care poate au visat toți cei care și-au pus imaginația la contribuție, o excursie la Disneyland Paris, a fost câștigat de o elevă de clasa I de la Școala nr. 19, Georgiana Gavrilă. Pe lângă ea, alți 14 copii din orașele în care Carrefour este prezent cu cel puțin un hipermarket - București, Brașov, Ploiești, Iași, Cluj, Brăila, Suceava, Pitești, Focșani, Oradea, Sibiu, Buzău, Drobeta și Botoșani - au primit un astfel de premiu. Toți se vor distra un week-end împreună cu familiile lor (doi copii și doi adulți) la Disneyland Paris, alături de personajele din desenele animate preferate. În plus, se vor putea bucura de diverse jocuri și spectacole special organizate pentru ei.Au fost acordate, în total, în toată țara, 15 excursii de un week-end la Disneyland Resort Paris, 15 laptopuri, 24 de biciclete, 24 DVD player-e, 24 de MP4 player-e și 150 de cupoane de cumpărături Carrefour în valoare de 100 lei.Desenele micilor artiști vor putea fi admirate în cadrul expozițiilor din cele 24 de hipermarketuri Carrefour până pe data de 20 mai 2013.