Carnea de miel, mai scumpă cu 20-30% decât anul trecut

Ştire online publicată Miercuri, 23 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mai sunt două luni până la Paște, însă prețurile aproximative la care se va vinde tradiționalul miel sunt deja, cel puțin teoretic, bătute în cuie, veste nu tocmai bună pentru constănțeni. Spre deosebire de alți ani, când kilogramul de carne se mai ieftinea, dacă înghesuiala nu era prea mare prin piețe și în fața galantarelor, anul acesta, o mare parte a crescătorilor de oi este foarte probabil să nu mai facă acest lucru. Motivul? Au și alte opțiuni. Și prețurile se pare că vor crește destul de mult, cu aproximativ 20-30% față de anul trecut, când kilogramul de carne de miel se vindea, în piață, cu aproximativ 20 de lei. „Noi zicem că prețul va fi de 25-30 lei kilogramul de carne de miel în carcasă”, a precizat Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea. Nici acest preț nu este, cu siguranță, pe placul tuturor crescătorilor, din cauza scumpirilor pe bandă rulantă din ultima perioadă. Nu doar că s-au majorat prețurile la furaje, dar au apărut și diverse cheltuieli, mai mult sau mai puțin neprevăzute. Crescătorii se plâng că, de exemplu, pe lângă faptul că au ajuns să cumpere porumb la un preț mai mare, au fost nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare și pentru mâna de lucru, pentru combustibil, la care s-a adăugat și prețul crotaliilor animalelor, care nu mai sunt subvenționate din acest an, de stat. Începând cu 1 ianuarie, deținătorii animalelor, atât din exploatațiile comerciale, cât și din cele nonprofesionale, trebuie să suporte costul crotaliilor care se aplică animalelor proprii, costuri ce automat se văd în prețul mielului. Dimu Polifronie a precizat că un preț corect, care ar acoperi toate cheltuielile de peste an, este de 33 de lei/kg. Președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea a precizat că totuși piața o să regleze într-un final prețul mieilor din acest an. Este posibil ca cei care își permit să vândă mai ieftin să facă acest lucru pentru a scăpa urgent de toți mieii, însă vor exista și destui crescători care nu vor dori să lase mult sau chiar deloc din preț, pentru simplul motiv că nu duc lipsă de cereri la export. Chiar dacă vor rămâne cu mieii nevânduți, nu-și fac probleme. Pot scăpa de ei când doresc, iar sumele pe care le pot obține sunt acceptabile. Dimu Polifronie a precizat că, pentru export, kilogramul de carne, în viu, este în jur de 2 euro și jumătate. Anca CHICU