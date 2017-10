Care va fi atracţia sezonului estival 2012

Care va fi atracția sezonului estival 2012

Câteva ore (și chiar zile) în larg, departe de agitația orașului, muzică în surdină, „acompaniată“ de zgomotul produs de valurile care se sparg în prova, mâncare bună, și băutură (fiecare după cum poate și în funcție de reacția la balansul navei). Asta este una dintre atracțiile litoralului de care agențiile de turism din țară cu siguranță vor ține cont atunci când vor face pachetele de vacanță pentru sezonul estival de anul viitor.Câteva zeci de agenții și-au trimis, ieri, la Constanța, reprezentanții pentru a se convinge dacă potențialii clienți vor fi interesați să încerce experiența unei croaziere, fie ea și la scară redusă, pe bătrâna Mare Neagră. După câteva zeci de minute petrecute la cheu, și mai bine de o oră, mult mai interesantă, în larg, au trebuit să recunoască măcar că este „altceva” și că merită o promovare mult mai agresivă decât în prezent.Oricum, senzația este deosebită, mai ales pentru cei care știu să aprecieze și să iubească marea, fie ea ceva mai agitată, ori ba. Este un tip de serviciu turistic ce cu siguranță nu va duce niciodată lipsă de clienți, mai ales pe un litoral care nu oferă cine știe ce modalități de distracție sau petrecere a timpului liber.De altfel, de aceste… hai să le numim croaziere, pot beneficia și constănțenii ce doresc ca anumite evenimente din viața lor (că vorbim de aniversări, petreceri sau nunți (!)) să fie altcumva. Printre puținele nave care au intrat în această horă, ancorată în Portul Tomis, de altfel un restaurant plutitor, căci nu are și cabine, este și Kaptan M, cu un echipaj de doar patru oameni, plus alți patru, personal auxiliar.Nava are o capacitate de 148 persoane și două punți: puntea inferioară, cu o capacitate de 90 persoane (cuprinde restaurant - bar, grup sanitar, bucătărie) și puntea superioară, cu o capacitate de 50 persoane, loc numai bun de promenadă, de făcut plajă, ori pentru un ring de dans.În extrasezon, nava funcționează ca restaurant la cheu, dar în funcție de vreme, și buzunarul fiecăruia, poate pleca și în larg.Referitor la prețuri, pentru un grup de 30 de persoane o plimbare de două ore costă 12 euro/persoană, sau 18 euro/persoană, dacă se optează și pentru un bufet suedez din care n-au cum să lipsească preparatele din pește. Cei mai cu dare de mână pot închiria nava, bineînțeles cu tot cu echipaj, cu 170 euro/ora de marș și pot merge chiar și în Delta Dunării. Pentru o astfel de croazieră de două sau trei zile, reprezentanții navei asigură cazare în anumite localități de pe traseu.„În orice destinație turistică estivală, croazierele pe mare oferite ca tururi locale reprezintă o atracție pentru turiști. Ne dorim să dezvol-tăm mai mult agrement în stațiunile de pe litoral, pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști, întrucât principalul argument atunci când ne alegem locația de vacanță este atractivitatea destinației, oferta de atracții și agrement“, a subliniat președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin.