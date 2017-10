Care sunt provocările mediului de afaceri, în 2014

Fiscalitatea va fi una dintre provocările principale pentru mediul de afaceri și în 2014. Întreprinzătorii continuă să susțină sus și tare acest lucru și speră să-i facă și pe guvernanți să înțeleagă. Tocmai de aceea, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) pregătește un nou material cu prioritățile din acest an, pe care să-l înainteze apoi factorilor decidenți.„Marea provocare pe care o avem în 2014 este fiscalitatea. Așteptăm o nouă abordare din partea Guvernului României vizavi de fiscalizarea mediului de afaceri. Să ne lase să ne putem face afacerile liniștiți și să nu ne mai încurce! În legătură cu fiscalitatea o să cerem scăderea, anul acesta, a TVA-ului de la 24% la 19% și scăderea fiscalității pe forța de muncă; vrem scăderea CAS-ului cu cinci puncte procentuale. Și-au asumat chestiunea aceasta încă din campania electorală. Noi ne-am propus ca obiectiv general scăderea taxelor fiscale și parafiscale care împovărează întreprinzătorul român cu cel puțin 25%”, a precizat Iulian Gropoșilă, vicepreședinte al CNIPMMR, președinte al Pa-tronatului IMM Constanța.Lipsa finanțării, problemă serioasăO altă provocare pentru mediul de afaceri rămâne, în continuare, și lipsa finanțării. Băncile încă sunt foarte reticente, iar din această cauză se și pierd foarte mulți bani europeni. „Pe lângă fiscalitate, o altă prioritate pe care o avem este relansarea creditării IMM-urilor. Multe fonduri nu pot fi absorbite de la Uniunea Europeană, și aici mă refer la fondurile structurale, din cauza faptului că nu avem capacitate de implementare. Și prima mare problemă pe care am identificat-o în anii aceștia este lipsa de finanțare a proiectelor. Băncile sunt reticente și nu creditează ușor IMM-urilor. Noi acum facem demersuri de lobby. Putem să spunem guvernanților cam cum vedem noi lucrurile”, a mai precizat Iulian Gropoșilă. Mai mult, potrivit acestuia, o nouă lege pentru IMM-uri este absolut necesară în actuala conjunctură. Această nouă lege trebuie însă să fie structurată pe legislația euro-peană, spune vicepreședintele CNIPMMR. „Noi am făcut pe lângă ministrul delegat pentru IMM-uri demersuri, am trimis toate materialele de care ar trebui să țină cont, Small Business Act - legea europeană a IMM-urilor, iar toate propu-nerile noastre sunt extrem de bine fundamentate și iau în considerație cadrul european de dezvoltare pentru întreprinderi mici și mijlocii”, a explicat Iulian Gropoșilă.