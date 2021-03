Care sunt principalele avantaje competitive în ceea ce privește investițiile pe care le are România în comparație cu alte state?

Dacă nu știați, economia României este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere. În calitate de cel mai mare stat din Europa de sud-est, România este caracterizată de un PIB (Produs Intern Brut) în creștere, o creștere economică rapidă și investiții rapide. De asemenea, este un stat bogat în pământ și resurse energetice, fiind o bază puternică pentru deschiderea de fabrici cu o forță de muncă la un cost redus.În prezent, investițiile nu se mai rezumă doar la cei care cumpără aur , ci și la investițiile în diversele sectoare ale economiei. Astfel, dacă sunteți interesat de a deschide o afacere în România, veți afla în continuare detalii referitoare la sectoarele cele mai profitabile din acest stat.Sectorul IT este fără niciun dubiu cel mai profitabil sector al afacerilor din România, în special industria de software. Datorită sistemului educațional care favorizează dezvoltarea abilităților tehnice, România este a șasea țară din lume în ceea ce privește numărul de specialiști certificați în IT per cap de locuitor. Principalele centre academice sunt orașele: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Craiova și Sibiu.Al doilea cel mai profitabil sector al afacerilor din România este cel agricol , care formează o mare parte din economia României. Acest sector continuă să atragă investitori străini în România datorită costurilor mici ale terenului și ale forței de muncă.În funcție de fiecare tip de activitate, investițiile pot varia de la câteva mii de euro în cazul micro-fermelor sau ale micilor unități de procesare primară, până la un milion dacă se dorește achiziționarea zonelor agricole de întindere mare.După cum bine știți, industria auto se află într-o continuă expansiune. Astfel, cerințele pentru un produs sunt din ce în ce mai multe. Odată schimbările rapide din această industrie, necesitatea oamenilor talentați, care să asigure siguranța pasagerilor la standarde înalte a devenit tot mai mare. Din acest motiv, marile companii internaționale din industria auto investesc în România deoarece studiile arată că forța de muncă are un cost mai mic față de alte state europene. Acesta este un posibil avantaj în comparație cu alte țări.Investițiile în energia verde ar putea să vă aducă venituri substanțiale. Acest lucru se datorează costurile relativ reduse ale achiziției de teren potrivit pentru sistemele eoliene sau fotovoltaice, în comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană. Un alt avantaj pentru investitori este costul mai redus al construcțiilor și autorizațiilor. Cu toate acestea, nu toată lumea poate să-și deschidă o afacere în acest sector, deoarece sumele de start sunt foarte mari, în rândul milioanelor de euro.Cele patru sectoare: industria IT, agricultura, energia verde și industria auto sunt sectoare în care România are un avantaj competitiv față de celelalte state din Europa de sud-est. De asemenea, dezvoltarea în continuare a țării în aceste sectoare va duce la o creștere accelerată și va contribui la atragerea de investiții străine suplimentare. Acestea sunt se află în continuă creștere și sunt cea mai bună opțiune pentru cei care își doresc să își deschidă o afacere în România în viitorul apropiat.