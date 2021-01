Care sunt cele mai bune oferte de energie electrică, pe piaţa liberalizată

Aveţi la dispoziţie două posibilităţi. Fie rămâneţi în continuare cu vechile contracte şi veţi plăti pentru serviciul universal, unde preţul a fost majorat cu 18%, în cazul Enel Distribuţie Dobrogea, fie alegeţi un alt furnizor de pe piaţa concurenţială, unde preţul energiei electrice este stabilit de bursă. Toţi marii furnizori de electricitate au trimis deja sau vor trimite în luna ianuarie, informări clienţilor casnici cu privire la oferta de serviciu universal. Noul contract se poate încheia şi cu vechiul furnizor care are, pe lângă serviciul universal şi oferte în regim concurenţial, la preţuri mult mai mici. De aceea, este bine să vă negociaţi contractul indiferent de furnizor. În cazul în care, nu optaţi pentru nicio variantă, altcineva va decide pentru dumneavoastră. Este vorba despre furnizorul de ultimă instanţă (FUI), care sunt marile companii de energie (Enel, CEZ, Electrica, E.ON), care vă vor ţine în regim de serviciu universal.Specialiştii ne recomandă că este bine să alegem un nou furnizor de pe piaţa liberalizată şi să nu rămânem la serviciul universal, pentru că facturile vor veni semnificativ mai mari. Cum puteţi face acest lucru? Intrând pe site-ul ANRE unde există aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”. Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi câmpurile obligatorii marcate cu steluţă. La „Tip client” veţi opta pentru „casnic”. La rubrica „Tip ofertă” aveţi la dispoziţie două situaţii, ori rămâneţi la vechiul furnizor de electricitate, adică „oferte serviciu universal” ori dacă vreţi să schimbaţi furnizorul şi să vedeţi şi alte oferte bifaţi „oferte concurenţiale”. În căsuţa „Nivel de tensiune” alegeţi „joasă tensiune”. La „Tip preţ” puteţi opta pentru „Nediferenţiat” sau „Diferenţiat pe zone orare”. La nediferenţiat preţul este fix, iar pentru varianta diferenţiat pe zone orare preţul poate fluctua. Mai aveţi de completat „Data de la care se aplică oferta”, „Judeţul” şi „Tip produs” care se referă la preţul fix sau variabil. Daţi „Compară oferte” şi vă vor apărea toţi furnizorii de energie electrică. Am completat şi noi pentru un consum estimat de 100 kWh şi au apărut 61 de oferte care de care mai tentante. Mulţi furnizori au în ofertă energie regenerabilă 100% sau o mare parte din energia produsă este energie verde, nepoluantă. Cele mai avantajoase oferte sunt cele de la AIK Energi cu un preţ de 0,66 lei/kWh urmată la egalitate cu 0,67 lei/kWh, energii regenerabile 100% a celor de la Speeh Hidroelectrica şi Restart Energy One SA. După ce aţi ales oferta care vă convine, va trebui să încheiaţi un contract cu furnizorul ales. Foarte important, pentru fiecare ofertă pe care aţi ales-o, citiţi detaliile din coloana a cincea din comparator, numită „Vezi detaliile”. Cererea de încheiere a unui nou contract dar şi notificarea pentru vechiul furnizor pe care trebuie să o trimiteţi în 21 de zile, în cazul în care renunţaţi la serviciile lui, le găsiţi când selectaţi ofertele prezentate în comparatorul de preţuri. Dacă nu v-aţi decis încă, aveţi la dispoziţie o lună de zile pentru a face alegerea cea mai bună. Trebuie să mai ştiţi că la schimbarea furnizorului veţi avea în continuare curent electric, iar modificările nu costă nimic.