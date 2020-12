Care sunt cei mai bogaţi români în anul pandemiei

Cel mai recent clasament al unei prestigioase reviste arată care au fost românii ce şi-au sporit averile în anul 2020, dificil din punct de vedere sanitar dar şi economic. Potrivit publicaţiei, pe locul trei, cu o avere estimată la circa 6 miliarde de lei, adică 1,23 miliarde de euro, se află Ion Ţiriac, care a avut un an profitabil, spun specialiştii revistei. Pe locul doi se află fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, care au acumulat o avere de 7,5 miliarde lei, ceea ce înseamnă 1,54 miliarde de euro, fiind al şaselea an consecutiv în care afacerile lor au crescut cu un miliard de lei. Iar pe primul loc se află ca şi anul trecut, o afacere din domeniul IT deţinută de Daniel Dines, a cărui cifră de afaceri însumează nici mai mult, nici mai puţin de 7,7 miliarde de lei, în jur de 1,58 miliarde de euro.