Care este cel mai bun aspirator? Iată din care să alegi

Să avem casa curată este ceva ce place tuturor. Ne face să ne simțim mai bine și ne face casa să arate mai bine. Însă, pentru a avea un mediu curat, este necesar sa ai și un echipament adecvat, precum un aspirator. Achiziționarea unuia poate fi o decizie complexă, întrucât pe piață există o oferta foarte variată și diversificată. Există diferite stiluri, fie de mână, industrial, cu fir sau fără fi , cu sau fără sac, precum și un număr mare de mărci.Aceștia sunt toți factori importanți de luat în considerare atunci când alegeți unul. Prin urmare, vom vedea mai jos care sunt cele mai bune aspiratoare de pe piață, care ar trebui luate în considerare la achiziționarea unuia.Cu un design modern și atractiv, Flexxo I-Series 4 BBH32551 de la Bosch este un aspirator care, pe lângă faptul că oferă o autonomie de 55 de minute , încorporează accesorii care sunt ideale pentru curățarea tuturor tipurilor de suprafețe cu o perie electrică . Sistemul său RobustAir permite o performanță constantă pe toată durata curățării și are o capacitate a rezervorului cu 0,4 litri mai mică decât cea a concurenților săi. Acest model este mai silențios decât concurența, așa că daca doriti un aspirator silențios, aceasta este o alegere excelentă.Știm că nevoile dumneavoastră sunt variate, de aceea un aspirator Karcher fără sac MV3 este flexibil și versatil pentru a le satisface. MV3 poate fi folosit atât pe suprafețe umede cât și uscate cu același filtru, vine cu o varietate de accesorii pentru diferite suprafețe, are o aspirație puternică și un raport calitate-preț bun. Acest aspirator Karcher are trei moduri: covor, podea tare și vid complet. Butonul de pornire de pe mâner vă permite să comutați între aceste moduri pentru a profita la maximum de sesiunea de curățare. Veți observa, de asemenea, instrumentul pentru crăpături încorporat și peria pentru tapițerie fac o treabă excelentă cu murdăria, praful, resturile, părul de animale de companie și multe altele. Acest aspirator Karcher vine, de asemenea , cu un tub prelungitor telescopic care vă va permite să ajungeți în toate acele locuri greu accesibile de pe mobilier sau perdele fără a fi nevoie să întindeți mâna sau să urcați pe scări înalte. Singurul dezavantaj notabil este că cablul poate fi scurt.Dacă ești în căutarea unui aspirator robot, Xiaomi Mi Essential Mop este alegerea perfectă. Aspiratorul Xiaomi Mi este un robot care merge prin casa noastră pentru a aspira podeaua, folosind senzori pentru a detecta obiecte și murdărie și pentru a putea face curățarea într-un mod profund și automat. Acest lucru este ideal dacă vrem să nu ne facem griji pentru curățenie și putem cheltui puțin mai mult, deși trebuie menționat că prețul acestuia nu diferă foarte mult de aspiratoarele manuale. Are o greutate de 3,6 kg, o capacitate de 0,42 litri, este controlat prin aplicație și are o baterie de 2500 mAh, astfel încât poate funcționa autonom fără probleme până ajunge la portul de încărcare. Este un aspirator silentios, așa că atunci cand face treaba va emite un zgomot de doar 58 dB. Cei care l-au cumpărat evidențiază raportul calitate-preț bun și puterea de aspirare care oferă rezultate bune. Ca puncte negative se menționează cât de dificilă este obținerea de piese de schimb și că se poate bloca în unele zone.Acesta este un aspirator care are o putere foarte bună pentru a efectua diferite tipuri de curățare. Designul său avansat și tehnologic îi permite să se adapteze la diferite suprafețe, variind puterea în funcție de cât de puternică trebuie făcută curățarea. Este un dispozitiv wireless care vă permite să ajungeți în locuri considerate în general greu de accesat. Puteți efectua zile de curățenie, deoarece bateria acestui aspirator Dyson sa durează 60 de minute, astfel încât să puteți curăța ferestrele, covoarele, scările și, chiar dacă este un echipament destul de ușor, poate fi dus în partea de sus a casei pentru a curăța sub paturi, biblioteci. Acest echipament este atât de versatil încât poate fi folosit pentru a curăța chiar și mobila și canapelele din casă fără a le strica, ci făcând o curățare profundă.