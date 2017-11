Caravana „Alege oaia!” se opreşte în Piaţa Obor

Caravana „Alege oaia!” se oprește în Piața Obor

Campania națională de informare și promovare „Alege oaia!”, desfășurată sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, continuă în acest weekend în București. Caravana campaniei se va afla sâmbătă și duminică, 4 - 5 noiembrie, în Piața Obor, unde crescătorii de ovine îi vor aștepta pe vizitatori să guste gratuit din tocănița și din pastrama pregătite la fața locului, dar și să le răspundă la toate întrebările și curiozitățile, a anunțat ministerul.Evenimentul se derulează cu sprijinul asociațiilor conducătoare de registre pentru ovine din România și cu susținerea Administrației Pieței Obor, a Primăriei sectorului 2 București, a Poliției locale sector 2 București și a Direcției pentru Agricultură a Municipiului București.În spațiul destinat acestui eveniment se vor pregăti mâncăruri tradiționale din carne de oaie, ce vor fi oferite, gratuit, spre degustare vizitatorilor. Cu rețete noi sau de odinioară, cei prezenți vor îmbia vizitatorii să deguste și să aprecieze aromele speciale ale bucatelor românești.De asemenea, cei interesați vor putea achiziționa carne de oaie proaspătă sau preparată în diferite moduri, cașcaval, brânză de burduf cu aromă de cetină de brad și must, întrucât la târg vor fi prezenți și producători autohtoni, ce își vor expune produsele, spre comercializare.Imaginea tabloului de târg românesc va fi completată de prezența unui producător de bere, într-un cadru amenajat rustic. Acesta va oferi, spre vânzare, un sortiment de bere și va participa la activitățile târgului prin organizarea de jocuri interactive și concursuri adresate vizitatorilor. Se dorește a fi o manifestare a spiritului românesc, a tradițiilor și a obiceiurilor care trebuie păstrate, cultivate și transmise generațiilor viitoare.Evenimentul din Piața Obor se va desfășura sâmbătă, 4 noiembrie 2017, între orele 10:00-18:00 și duminică, 5 noiembrie 2017, între orele 10:00-16:00. De săptămâna viitoare, Caravana „Alege Oaia” va putea fi găsită și în alte locații din țară. Astfel, pe 11 noiembrie, Caravana va poposi la Ploiești, pe Platoul din fața Palatului Culturii.x x xReamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat pe 26 octombrie 2017 la Romexpo, în cadrul celui mai mare târg pentru agricultură din țară – INDAGRA 2017, Campania de informare și promovare a consumului de carne de oaie denumită “Alege Oaia!”. În demersul său, MADR are sprijinul tuturor crescătorilor de ovine din România, care doresc, prin intermediul acestei campanii, să determine consumatorii să manifeste mai mult interes pentru carnea de oaie și preparatele din carne de oaie. Obiectivul final al acestei campanii este de a informa consumatorul asupra modului de preparare a cărnii de oaie și a produselor din carne de oaie, cât și de dezvoltare a unei culturi culinare în ceea ce privește consumul de carne de oaie. Totodată, se dorește sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine și înființarea unei piețe de Gross care va constitui un intermediar între crescătorii de ovine și canalele de comercializare (retail și magazine de proximitate).